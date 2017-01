Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord (SEE Muntenia Nord), controlata de compania Electrica, a anuntat sambata ca, la ora 10, mai erau 44 localitati fara energie electrica in judetele Buzau, Braila si Galati.

Cele mai multe localitati - 28 - fara electricitate erau in judetul Braila, potrivit News.ro. „In judetul Braila, la ora 10:00, erau nealimentate cu energie electrica comunele: Praporgescu, Gulianca, Ariciu, Salcia Tudor, Cuza Voda, Mihail Kogalniceanu (comuna Ramnicelu), Olaneasca, Corbu Vechi, Tirlele Filiului, Batogu, Ionesti, Esna, Tepes Voda, Movila Miresii, Gemenele, Gavani, Lacu Rezi, Maru Rosu, Dudesti, Tufesti, Baraganu, Tataru, Ciocile, Caldarusa, Perisoru (1PT), Muchea, Martacesti, Frecatei”, a precizat compania, intr-un comunicat.

Compania are in acest moment 39 de echipe pe teren in judetul Braila, care actioneaza pentru remedierea defectiunilor aparute. In judetul Galati, la ora 10, 13 localitati nu avea electricitate: Scanteiesti, Fantanele, Comanesti, Ganesti, Rugineni, Prodanesti, Saseni, Aldesti, Poiana, Visina, Hulesti, Bujoru (partial) si Pucicani.

In judetul Buzau, ora 10:00, erau nealimentate cu energie electrica trei localitati: Largu, Padina si Ramnicelu, ultimele doua doar partial. Compania are 12 echipe pe teren, care actioneaza pentru remedierea defectiunilor aparute.

