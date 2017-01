Cazurile de gripa confirmate in laborator in acest sezon au crescut de aproape 60 de ori fata de sezonul precedent, pana in ianuarie fiind 230 de imbolnaviri si sase decese, fata de patru in perioada similara a anului trecut si niciun deces. Potrivit specialistilor, in acest sezon se remarca o forma mai agresiva a gripei, cauzata de noi tulpini ale virusului A H3N2.

Peste 70 la suta din cazurile de gripa confirmate in laborator de la inceputul acestui sezon si pana in ianuarie 2017 au fost de tipul A H3N2, iar cele sase decese au avut drept cauza acelasi tip de virus. In sezonul precedent (2015-2016) au fost 1.064 de cazuri confirmate de gripa tip A, dintre care 954 subtipul H1N1, 66 subtipul H3N2 , 44 nesubtipate si 110 cu virusuri gripale tip B. Pana in 12 ianuarie 2016 erau confirmate in laborator patru cazuri de gripa, dintre care trei de tip A H1N1 si unul de tip A H3N2, nefiind inregistrat niciun deces, scrie News.ro.

In sezonul 2016-2017 de supraveghere a infectiilor respiratorii si a gripei, pana in 10 ianuarie au fost confirmate in laborator 230 de cazuri de gripa, dintre care 172 de tip A subtip H3N2, 54 de tip A nesubtipate si patru cazuri de tip B, fiind sase inregistrate sase decese. Tulpinile care au fost incluse in vaccinurile trivalente pentru sezonul 2016-2017, la recomandarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii, sunt A/California (H1N1), A/Hong Kong (H3N2) si B/Brisbane. Tulpina pentru virusul de gripa porcina (AH1N1) care, conform datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, a provocat, pana in 21 februarie 2016, 31 de decese a ramas si in vaccinul din sezonul 2016-2017.

OMS a remarcat, in actualul sezon, doua schimbari fata de sezonul 2015 - 2016, si anume noi tulpini pentru virusurile A H3N2 si B. Pentru vaccinurile tetravalente, care contin doua tipuri de tulpini B, Organizatia Mondiala a Sanatatii a recomandat includerea celor trei tulpini si, aditional, o tulpina virala de tip B/Phuket. Sase persoane au decedat din cauza gripei in acest sezon, patru dintre acestea fiind inregistrate in saptamana 2-8 ianuarie, toate avand virus gripal A H3N2. Dintre cele sase decese prin gripa din acest sezon, unul a fost la grupa de varsta 0-1 an, unul la 15-49 ani, un altul la 50-64 de ani si trei la peste 65 de ani. Niciuna dintre persoanele decedate nu fusese vaccinata, iar cinci dintre acestea aveau si alte boli, potrivit datelor de la Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.

Gripa - o boala grava care afecteaza anual intre 5 si 15 la suta din populatie

Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) atentioneaza ca gripa este o boala grava care afecteaza anual intre 5 si 15 la suta din populatie, iar cea mai sigura masura de prevenire a imbolnavirii este vaccinarea. “Gripa. Sunteti sigur ca folositi masurile potrivite pentru a va proteja impotriva gripei? Vaccinati-va!”, este sloganul sub care CNSCBT a lansat un material informativ, realizat cu sprijinul Institutului National de Sanatate Publica, Guvernului si Centrului European pentru Controlul Bolilor Transmisibile.

"In fiecare an, gripa afecteaza intre 5% si 15% din populatie. Pentru majoritatea oamenilor, gripa este doar o experienta usoara sau neplacuta, dar pentru unii poate duce la complicatii, in special pentru persoanele din grupele la risc. Gripa este o boala grava", se arata in documentul citat.

Care sunt simptomele de gripa

Gripa sezoniera este cauzata de virusurile gripale umane care infecteaza caile respiratorii - nas, gat, bronhii si uneori plamani. Persoanele bolnave de gripa au unele sau toate dintre urmatoarele simptome: febra, durere de gat, secretii nazale, tuse seaca, oboseala, durere de cap, dureri musculare. Spre deosebire de gripa, o viroza respiratorie poate fi depistata dupa debutul mai lent al bolii - incepe cu usturimi in gat, nas infundat si dureri de cap - si dupa evolutia mai usoara. Aceste forme de viroze respiratorii, cunoscute si ca “raceli”, sunt cauzate de alte virusuri respiratorii - adenovirus, virus sincitial respirator, virusuri paragripale.

Complicatiile gripei pot include: pneumonie, infectii ale urechii, infectii ale sinusurilor, deshidratare si agravarea afectiunilor medicale cronice existente, cum ar fi insuficienta cardiaca congestiva, astm sau diabet. La persoanele in varsta, gripa poate provoca sau agrava anumite afectiuni cardiace, care ar putea duce la atacuri de cord si accidente vasculare cerebrale.

Din grupele de risc fac parte femeile insarcinate, persoanele in varsta si cele cu afectiuni medicale cronice, cum ar fi astmul bronsic si alte boli respiratorii, diabetul zaharat si alte boli endocrine, bolile de inima, de rinichi, de ficat, cele metabolice si neurologice, precum si obezitatea.

Gripa se transmite de la o persoana la alta, direct sau indirect

Gripa se raspandeste de la o persoana la alta prin contactul direct, prin picaturile de la o persoana infectata imprastiate prin tuse sau stranut, prin contactul indirect, atunci cand picaturi sau secretiile din nas sau gat se depun pe suprafete, cum ar fi mainile. De acolo, virusul poate fi transferat catre alte persoane care apoi isi ating fata. O alta cale de raspandire a bolii este sistemul imunitar slabit, din cauza bolii sau ca urmare a unor tratamente. "Este important sa urmati recomandarile medicului dumneavoastra pentru a evita complicatiile grave legate de gripa, in special daca faceti parte din categoria persoanelor cu risc", se arata in documentul citat.

Vaccinarea - cea mai sigura masura de prevenire a gripei

Specialistii spun ca vaccinarea este cea mai sigura masura de prevenire a gripei, iar aceasta ar trebui facuta inainte de a incepe sezonul de gripa, respectic toamna. Eficacitatea vaccinului poate varia de la an la an, in functie de tipurile de virusuri circulante in fiecare sezon. Vaccinul antigripal nu contine virusuri gripale vii, ceea ce inseamna ca nu poate provoca gripa sau alte infectii, mai arata Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile in materialul informativ.

Ca masuri preventive pentru limitarea raspandirii gripei si altor viroze respiratorii, specialistii recomanda:

- Spalati-va pe maini in mod regulat cu apa si sapun.

- Acoperiti-va gura si nasul cu un servetel atunci cand stranutati. Apoi acoperiti si aruncati servetelul folosit.

- Nu reutilizati batiste sau servetele. Virusul gripei si alte virusuri respiratorii pot supravietui temporar in afara corpului, astfel incat va puteti infecta atingand batiste si servetele utilizate. Daca nu aveti un servetel disponibil, atunci cand stranutati acoperindu-va in totalitate nasul si gura cu bratul.

- Stati acasa cand sunteti bolnav. Daca va simtiti mai rau, solicitati ajutor medical.

Sezonul de gripa dureaza din octombrie pana in mai, vaccinarea trebuie facuta de la jumatatea toamnei

Specialistii recomanda ca vaccinarea sa se faca in fiecare an incepand de la jumatatea toamnei. In functie de tipul de virus care circula in fiecare an, sezonul de gripa in general dureaza din octombrie pana in luna mai.

Virusurile gripale sunt in continua schimbare si nu este neobisnuit sa apara in fiecare an noi virusurile gripale. Vaccinarea antigripala nu protejeaza fata de alte tipuri de virusuri respiratorii. Persoanele vaccinate antigripal sunt protejate doar fata de gripa, boala mult mai grava si care frecvent evolueaza cu complicatii si chiar deces.

