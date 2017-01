Harvard si Stanford, doua universitati de prestigiu pe plan mondial care, aparent, nu prea au legatura cu mediul politic romanesc. In realitate, insa, exista un tanar, absolvent al acestor doua scoli de top, care s-a intors in tara hotarat sa schimbe lucrurile si sa ofere o alternativa celor care nu se regasesc in platformele sau candidatii marilor partide. In timp ce majoritatea tinerilor romani pleaca peste hotare cu visul american in minte, Sebastian Burduja a studiat si lucrat 12 ani in Statele Unite ale Americii cu visul romanesc. Acela de a se intoarce in tara, de a-si folosi cunostintele si expertiza pentru a reusi sa schimbe ceva. In politica, in mentalitati, in cultura si in perceptie. Va reusi?

Sebastian se caracterizeaza ca fiind “un idealist pragmatic, bolnav de Romania”. O explicatie destul de puternica pentru a raspunde la intrebarea care este pe buzele tuturor atunci cand il cunosc sau citesc despre el. De ce ar lasa cineva o cariera frumoasa si un viitor stralucit in tara tuturor posibilitatilor pentru a se intoarce intr-o Romanie obosita de scandaluri si politica murdara?

Oricat de departe de tara a fost, gandul lui s-a intors mereu acasa. Dovada sta Liga Studentilor din Strainatate, un proiect initiat in 2009, care a sprijinit tinerii romani sa aiba sansa la educatie de top, dar i-a convins si sa se intoarca acasa. Proiectul prin care Sebastian a incercat sa le insufle “visul romanesc” si altora s-a transformat intr-o comunitate puternica.

La inceputul anului trecut, visul a devenit realitate. S-a intors in Romania, a pus bazele unui proiect civic si politic (Platforma Actiunea Civica a Tinerilor – PACT) si a candidat la alegerile parlamentare. De fapt, a fost foarte aproape de o performanta istorica – aceea de a deveni primul deputat independent din Parlamentul Romaniei.

Nici macar nu poate fi vorba de un esec, pentru ca numarul mare de voturi obtinut de o echipa mica, in judetul Neamt, cu buget de campanie limitat si intr-o lupta cu nume grele, este dovada ca se poate si ca e loc de crestere.

Pe o scena politica dura, dominata de jocuri murdare si scandaluri, initiativa unui nou partid pare una…idealista, mai ales ca Sebastian ar fi avut sanse reale sa intre in Parlament pe listele unei formatiuni cu traditie. Dar niciuna nu l-a convins.

“Am avut oferte de la marile partide, dar am considerat ca este mult mai greu de reformat un partid din interior, decat de creat unul nou, cu oameni profesionisti.In plus, este si mai simplu sa atragi oameni de calitate intr-o astfel de organizatie, decat intr-una cu o imagine deja compromisa. Din aceste motive am infiintat PACT”, declara Sebastian Burduja, intr-un interviu.

PACT este un partid de centru-dreapta, prin masurile propuse, care se adreseaza mediului privat romanesc, antreprenorilor, tinerilor cu initiativa. “Am identificat acest segment care simte nevoia sa fie reprezentat, sa aiba un instrument politic prin care sa isi apereze interesele si drepturile. Cred ca in urmatorii ani aceasta nevoie va creste, mai ales ca masurile sociale care se iau si se vor lua vor pune presiune pe buget, deci va fi o presiune pe mediul privat”, explica Burduja.

Nu a fost si nu este usor. De la procesul juridic de infiintare, pe care il descrie ca fiind o “corvoada”, pana la crearea de organizatii locale, mai ales in mediul rural, unde vectorii de influenta sunt deja antamati, totul a fost provocare. Motivatia, insa, a ramas.

“Am simtit in fiecare moment de activitate in societatea civila si in cei 12 ani in Statele Unite ca tara noastra este tinuta in loc de mediul politic. Avem un mediu privat functional, in ciudat lipsei unor politici coerente, o societate civila destul de activa, dar marea nevoie de implicare este in zona politica. Desi vine la pachet cu multa presiune, cu atacuri, cu sarificii mari, Romania ar avea mai mult de castigat daca mai multi oameni de buna credinta s-ar implica in politica”, spune tanarul.

Meteahna politicii romanesti – acuze, calomnii, speculatii

Desi la inceput de cariera in politica romaneasca, Sebastian nu a scapat de vechile metehne: a fost, evident, tinta unor acuze, calomnii si speculatii la adresa lui si a familiei. Cea mai mare parte au mers inspre tatal sau, Marinel Burduja, un cunoscut bancher, om de afaceri, cu oarecare experienta si in politica, in anii ’90.

“Pe de o parte ma asteptam, nu este prima data cand incercam sa facem lucruri si suntem atacati. Sunt oameni care nu au nicio jena in a arunca zvonuri si acuzatii la care nu stii cum sa raspunzi. S-a vazut in campanie cat sprijin am avut, ce bugete am cheltuit si cum am fost in fiecare seara la toate televiziunile”, spune Sebastian, incercand sa acopere cu ironie nota trista din vocea sa.

“Le prevad intr-o societate in care mare parte din media este cumparat si in care ameninti, cumva, un sistem atat de bine pus la punct. Dar ma astept de la romani sa nu creada tot ce aud sau citesc si sa se documenteze. M-am bucurat sa cunosc la Neamt oameni dispusi sa asculte, sa intelega ca vrem cu adevarat sa schimbam ceva” - Sebastian Burduja -

Despre tatal sau, Sebastian vorbeste cu respect si sufera ca a devenit tinta acestor calomnii. Este convins, insa, ca oamenii care il cunosc stiu cine este Marinel Burduja si ce a fost cu adevarat in spatele plecarii sale de la Banca Romana de Comert Exterior, asa ca nu se lasa afectat.

“Eu inteleg ca ce fac nu este despre mine sau despre familia mea. Observam cu totii ca politica romaneasca s-a personificat excesiv, a devenit foarte mult despre persoane. Eu vreau o politica care sa fie despre ce putem face pentru romani. Cam asa se intampla in tarile avansate. Avem nevoie de lideri carora sa le pese de ceilalti. Stiu ca nu mai crede nimeni, dar exista si trebuie sa existe. Ii vedem si la nivel local, au fost si in guvernul technocrat, exista printre noi oameni de buna credinta si sper sa li se dea o sansa sa arate ca se poate si altfel”.

Un proiect pe termen lung

PACT merge inainte. Cu rabdare, Sebastian si echipa lui atrag oameni, construiesc si proiecteaza visele lor si a celor cu care discuta. In prezent, partidul are peste 500 de membri cu adeziune in toata tara, filiale in jumatate dintre judete, multe proiecte civice si consilieri locali in patru comune din Neamt, Constanta, Cluj si Giurgiu. “Suntem un grup idealist, ne extindem si vom participa si la urmatoarele alegeri. Venim cu alt model, avem proiecte civice, initiative diferite”.

Cat de pregatita este, insa, societatea romaneasca, pentru genul acesta de abordare? Istoria recenta ne arata ca, in continuare, promisiunile populiste aduc si stampile pe buletinele de vot.

Sebastian spune ca exista o categorie de oameni pregatita de schimbare. Speranta lui vine din zona tinerilor, a antreprenorilor, din sectorul privat de toate varstele, din oamenii care au reusit sa produca ceva in mod onest si din cei plecati peste granite si dornici sa revina acasa.

Stie ca schimbarea nu va fi peste noapte. Asa cum stie ca nu va fi deloc usor sa convinga. De fapt, a invatat asta in campania electorala care a fost o experienta de anduranta. “In campanie am vorbit cu zeci de mii de oameni. Unii erau dornici sa asculte, altii ne injurau, ne descurajau, ne umileau. Din pacate, e posibil ca si cei mai rezistenti la schimbare sa fie fortati sa accepte ca au facut o greseala si ca populismul nu duce nicaieri. Important este sa nu renuntam”, spune Burduja.

Sursa foto: Silviu Pal