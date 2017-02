Punctele emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) pot fi tranzactionate in prezent prin intermediul cabinetelor notariale. Care este procedura si ce optiuni au persoanele despagubite de stat in acest fel?

Detinatorii de puncte ANRP pot vinde oricarei persoane interesate de achizitia acestora, la cumparare aflandu-se in momentul de fata mai multi mici investitori, precum si fondul de investitii Alpha Quest, care desfasoara in perioada 8 februarie – 30 aprilie 2017 o oferta ferma de cumparare.

Procedura de vanzare

Detinatorii se prezinta la notar cu decizia de Compensare primita de la ANRP si documentul de identitate. In momentul semnarii contractului de vanzare (un model poate fi vizualizat AICI) fondul de investitii plateste contravaloarea punctelor si ulterior inregistreaza tranzactia la ANRP in vederea emiterii Certificatului de detinator de puncte.

De notat ca tranzactiile se pot face la notari din toata tara, iar deciziile de compensare pot fi vandute si partial. Deciziile unde nu exista o separare a cotelor pot fi vandute partial, cu mentiunea ca toate trebuie trimise catre ANRP pentru a face separarea individuala.

In piata gri, pretul platit pentru un punct ANRP a fost initial chiar si de 0,2 lei, ulterior ajungand la 0,4 lei. Oferta Alpha Quest se desfasoara la un pret de 0,5 lei/punct ANRP. Reprezentantii fondului spun ca vizeaza achizitionarea punctelor de la persoanele care vor sa elimine astfel riscul amanarii platilor de catre statul roman.

“Pana acum, in piata se ‘aruncau’ preturi diferentiate in functie de cantitate, puterea de negociere a fiecarui detinator sau chiar si in functie de localitatea de unde proveneau. Prin publicarea unui pret uniform in oferta, vanzatorii au posibilitatea de a-si valorifica detinerile printr-un proces de tranzactionare fara echivoc, eliminandu-se preturile discriminatorii”, mentioneaza reprezentanti Alpha Quest.

Optiunile detinatorilor de puncte de ANRP: Vanzarea imediata, achizitia de imobile sau valorificarea acestora in termen de minim cinci ani

Pe langa procedura de vanzare imediata mentionata mai sus, proprietarii de puncte ANRP mai pot sa le utilizeze si pentru achizitia de imobile – procedura care insa momentan exista doar in teorie.

Agentia Domeniilor Statului (ADS) urmeaza sa elaborze si sa publice pe pagina sa de internet lista imobilelor care urmeaza sa fie scoase la licitatie in schimbul punctelor compensatorii. Termenul acordat ADS pentru elaborarea listei a fost prelungit succesiv, prin modificari ale legii, de la 1 iulie 2014, la 1 august 2017.

Potrivit Legii 165/2013, licitatiile urmeaza sa aiba loc saptamanal, participarea la acestea urmand sa fie gratuita iar licitatiile desfasurandu-se prin videoconferinta. ADS inca asteapta de la administratiile locale situatia centralizatoare a proprietatilor la nivelul judetelor, existand riscul ca termenul desfasurarii licitatiilor sa fie din nou amanat.

O alta optiune a detinatorilor de puncte ANRP este si valorificarea acestora in numerar. Potrivit ultimelor modificari legislative, fostii proprietari pot valorifica punctele in transe anuale de maxim 20% din totalul detinut, valoarea unui titlu de plata neputand fi mai mica de 20.000 lei. De asemenea, sumele de bani folosite pentru despagubirea fostilor proprietari trebuie sa fie cuprinse in bugetul de stat, eventualele constrangeri bugetare din urmatorii ani putand sa aiba un impact negativ asupra procesului de valorificare.

ANRP a inceput procedura de eliberare a titlurilor de plata, pe pagina de internet fiind publicata lista documentelor necesare si modelul de cerere-tip.

Sursa foto: Shutterstock