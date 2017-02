Fondul de investitii Alpha Quest va face oferta de cumparare, in valoare de cel mult 200 mil. lei, pentru puncte de despagubire emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP). Fondul va oferi 0,5 lei pentru un punct ANRP.

Oferta se va desfasura in perioada 8 februarie - 30 aprilie si se adreseaza exclusiv detinatorilor de drept ai punctelor, aceasta nevizand achizitia de dosare sau drepturi litigioase.

“Vrem sa cumparam pana la 400 de milioane de puncte ANRP la pretul de 0,5 lei/punct, cu aproximativ 20% peste pretul la care acestea se tranzactioneaza in momentul de fata. Mizam si pe transparentizarea acestei piete, avand in vedere ca pana acum nu a existat o oferta clara si ferma”, a declarat Ovidiu Fer, partener Alpha Quest.

Tranzactiile se desfasoara la sediul unui notar autorizat, costurile notariale fiind suportate integral de fondul de investitii.

Punctele ANRP sunt folosite in prezent de statul roman pentru despagubirea fostilor proprietari din timpul regimului comunist. Valoarea nominala a unui punct este de 1 leu, insa pentru valorificarea integrala a punctelor primite ca despagubire un fost proprietar trebuie sa astepte cel putin 5 ani. Acest lucru se intampla deoarece, potrivit ultimelor modificari legislative, fostii proprietari pot valorifica punctele in transe anuale de maxim 20% din totalul punctelor detinute, valoarea unui titlu de plata neputand fi mai mica de 20.000 lei. De asemenea, sumele de bani folosite pentru despagubirea fostilor proprietari trebuie sa fie cuprinse in bugetul de stat, eventualele constrangeri bugetare din urmatorii ani putand sa aiba un impact negativ asupra procesului de valorificare.

Reprezentantii Alpha Quest mizeaza pe achizitia a cel putin 100 milioane de puncte in cadrul ofertei de cumparare si mentioneaza ca vor continua sa cumpere si dupa inchiderea acesteia, pretul urmand sa varieze insa in functie de conditiile din piata.

Peste 2 miliarde de puncte ANRP s-au emis pana in prezent pentru despagubirea fostilor proprietari din timpul regimului comunist, valoarea nominala a acestora ajungand la 450-500 miioane euro, estimeaza reprezentantii Alpha Quest. Acestia anticipeaza ca ANRP mai are inca de rezolvat peste 50.000 de cereri din partea fostilor proprietari.

Sursa foto: Shutterstock