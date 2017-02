INS a revizuit semnificativ datele demografice pentru 2015 comparativ c u datele preliminare publicate anterior. Astfel, datele revizuite arata ca, in 2015, sporul natural negativ a fost de 60.674 persoane (comparativ cu 73.625 persoane in tabelele publicate anterior), astfel ca, in 2016, sporul natural negativ a crescut cu 10%, conform News.ro.

In 2015 s-au nascut circa 201.023 de copii in Romania, iar numarul de decese a fost de 261.697, arata datele revizuite ale INS. In decembrie 2016, diferenta dintre numarul de decese si numarul de nasteri a fost in de 9.782, reprezentand spor natural negativ. Spre comparatie, in decembrie 2015, sporul natural negativ a fost de doar 6.776 persoane.

In luna decembrie 2016 s-au nascut 15.284 copii, cu 542 (3,4%) mai putini comparativ cu decembrie 2015, si au decedat 25.066 persoane, in crestere cu 2.464 (10,9%) fata de ultima luna a anului 2015. In total, in 2016, in Romania s-au nascut 189.783 copii, cu 11.240 mai putini fata de anul anterior, in timp ce numarul deceselor a scazut cu 5.196 (2%), la 256.501.

Mortalitatea infantila din Romania a crescut semnificativ - cu 40% - in decembrie 2016, cand au decedat 120 de copii cu varsta de sub un an, comparativ cu 86 de decese in ultima luna din 2015. In intregul an 2016, in Romania au murit 1.381 copii cu varsta sub un an, comparativ cu 1.503 in 2015. Potrivit ultimelor statistici internationale, Romania are cea mai mare rata a mortalitatii infantile din Uniunea Europeana.

Datele oficiale mai arata ca, in luna decembrie 2016, s-au inregistrat 6.130 casatorii si 2.439 divorturi. Comparativ cu ultima luna din 2015, numarul de casatorii a crescut cu 23%, iar cel al divorturilor a scazut cu 5,5%. Expertii se asteapta la o adancire a declinului demografic al Romaniei in deceniile urmatoare. Astfel, populatia Romaniei va ajunge la 14,5 milioane locuitori in anul 2050, potrivit unui raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), publicat in iulie 2015.

Sursa foto: Shutterstock/ blvdone