Noi proteste de amploare sunt anuntate pe Facebook, pentru acest weekend, in Piata Victoriei din Capitala. Manifestantii - care cer demisia Guvernului - doresc "sa alerge pasnic” in jurul Pietei Victoriei, purtand drapeluri, si sa faca un tricolor uman in fata Palatului Victoria. Duminica, manifestantii vor "sa faca istorie", prin numarul mare de participanti.

Sambata, in Piata Victoriei este programat un "maraton al democratiei”, la care, potrivit postarilor de pe pagina de Facebook a evenimentului, incepand cu ora 15.00 manifestantii ar urma sa alerge, purtand drapeluri, pe trotuarele din jurul Guvernului, pe bulevardul Aviatorilor si pe Kiseleff. Manifestantii vor sa incercuiasca de 21 de ori Piata Victoriei. "Dupa 10 zile maraton de proteste trebuie sa le aratam ca nu renuntam la aceasta cursa a bunului-simt, a eliberarii si a unei Romanii mai bune. Speram ca la finalul maratonului sa putem aduce vestea victoriei, sa ne atingem scopul”, se arata pe pagina evenimentului, scrie News.ro.

Protestul va continua, apoi, in fata Guvernului. Duminica, manifestantii vor "sa faca istorie", prin numarul mare de participanti. Ei au pregatit "Operatiunea tricolorul”, propunandu-si ca la ora 21.00 sa formeze un tricolor uman in fata Guvernului cu ajutorul materialelor sau hartiilor de culoare rosie, galbena si albastra. Tedy Ursuleanu, victima a incendiului din Colectiv, si-a anuntat si ea prezenta la protestul de duminica din Piata Victoriei, precizand ca in acest fel doreste sa isi sarbatoreasca ziua de nastere "alaturi de oamenii care lupta pentru democratie, unul dintre cele mai aprige strigate anticoruptie”.

"Eu insami sunt o dovada vie a unui sistem corupt, supravietuind cu arsuri de gradele 2B si 3 intr-un procent de 45% din suprafata corporala, arsuri la nivelul cailor respiratorii, septicemie din cauza infectiilor, o luna si jumatate in coma indusa si sase degete amputate. Dupa evenimentul nefericit care a avut loc pe data de 30 octombrie 2015, incendiul ce a rapus 64 de oameni nevinovati si a mutilat alte peste 150 de persoane (o parte spitalizata si la ora actuala), am decis sa fac tot ce imi sta in putinta sa demasc si sa combat actele coruptiei! Pentru ca nu mor «satanistii» cand vor politicienii, voi lupta pana la ultima suflare!”, a scris Tedy Ursuleanu pe pagina sa de Facebook.

La randul sau, presedintele Asociatiei GTG 3010, Eugen Iancu, spune ca manifestatiile din Piata Victoriei trebuie sa continue. Ea postat pe Facebook o fotografie a unui test completat de fiul sau, in ultimul an la ASE, victima a incendiului din Colectiv. Testul cuprindea mai multe intrebari, une dintre ele fiind care ar fi cea mai mare nefericire a lui. La aceasta intrebare, raspunsul a fost "Sa nu ma pot exprima liber”. La o alta intrebare, raspunsul tanarului a fost "As vrea sa mor alaturi de cei dragi, ascultand muzica preferata". "Ce se intampla zilele astea in Piata Victoriei? Tinerii ies pentru ca nu ar putea suporta o viata in care sa nu se poata exprima liber. Trebuie sa iestim pentru ei, dar mai ales pentru noi”, a scris Eugen Iancu pe pagina sa de Facebook.

Primele proteste in Piata Victoriei au avut loc in 31 ianuarie, in noaptea in care Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta privind modificarea codurilor penale si proiectul de lege privind gratierea unor pedepse. In cele unsprezece zile de proteste, numarul record de manifestanti a fost atins duminica, peste 280.000 de oameni protestand chiar in ziua in care Guvernul a abrogat Ordonanta de Urgenta privind codurile penale. Oamenii au spus ca nu vor renunta la proteste, pentru ca Guvernul a mintit, a facut un abuz adoptand o ordonanta de urgenta pentru a schimba prevederi din codurile penale, in beneficiul unor politicieni, si trebuie sa raspunda pentru ce a facut si sa isi dea demisia.

Sursa foto: Wall-Street.ro