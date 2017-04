Potrivit raportului comun al Comisiei de administratie publica si al Comisiei juridice, proiectul de lege are ca obiect de reglementare „modificarea art. 47 din Legea nr. 230/2007, in sensul exceptarii copiilor minori cu varsta de pana la 3 ani de la calculul cheltuielilor pe consumuri individuale si de la calculul cheltuielilor pe beneficiari aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociatiei de proprietari”, scrie News.ro.

De asemenea, se prevede modificarea articolului 49 din lege, in sensul majorarii termenului de plata a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari de la maximum 20 de zile la maximum 30 de zile.

Conform expunerii de motive, legea nr. 230/2007 are o serie de prevederi care pot creste „inutil” cheltuielile pe consumuri individuale sau daca acestea nu pot fi platite intr-un termen de 20 de zile.

"In acest sens, s-a avut in vedere faptul ca includerea minorilor care au sub 3 ani in numarul persoanelor care platesc cheltuielile de intretinere ale locuintei si cheltuielile asociatiei de proprietari nu se justifica. In plus, in conditiile in care animalele mici de companie (caini, pisici) nu sunt incluse in randul consumului pe locuinta sau apartament/persoana, consider absurd sa contorizam cvasi-cheltuielile provocate de bebelusi pentru buna desfasurare a asociatiei proprietarilor de locuinte”, a argumentat initiatorul propunerii legislative, senatorul PNL Dragos Luchian.

Sursa foto: Shutterstock / Hand hold house against green field