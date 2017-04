Circulatia de pe DN1 dinspre Brasov catre Valea Prahovei a fost deviata, luni la pranz, pe DN 1A, din cauza aglomeratiei, in conditiile in care turistii care si-au petrecut Pastele in statiunile montane se intorc acasa. De asemenea, traficul se desfasoara ingreunat si pe DN2.

Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Brasov, incepand cu ora 12.30, din cauza aglomeratiei, a fost luata masura devierii circulatiei de pe DN 1 dinspre Brasov catre Valea Prahovei pe DN 1A Sacele - Cheia - Ploiesti, transmite News.ro.

Sute de turisti au petrecut Pastele in statiunile montane din Brasov si de pe Valea Prahovei, unde in noaptea de duminica spre luni a nins, depunandu-se un strat de cativa centimetri de zapada.

Trafic ingreunat pe DN 2 pe sensul spre Buzau

Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca din cauza numarului mare de autoturisme, dar si al unei surpari care s-a produs in centrul municipiului Ramnicu Sarat la sfarsitul lunii februarie, circulatia rutiera pe sensul catre Buzau al DN2 (E85) Focsani-Buzau se desfasoara ingreunat, in coloana, intre localitatile Slobozia Bradului, judetul Vrancea, si Ramnicu Sarat, judetul Buzau.

In prezent, traficul rutier se desfasoara astfel: pe sensul de mers Focsani - Buzau, autovehiculele sunt deviate pe strazile Dorobanti si Digului, iar dinspre Buzau catre Focsani, autovehiculele circula pe DN2, pe benzile aferente sensului de mers Focsani - Buzau, respectiv sensul opus.

Traficul pe A3 se desfasoara ingreunat

Centrul Infotrafic al Politiei Romane le recomanda soferilor care se deplaseaza pe autostrada A3 Bucuresti – Ploiesti sa fie prudenti, sa mareasca distanta de siguranta, sa adapteze viteza de deplasare la conditiile meteo-rutiere si sa evite efectuarea unor manevre riscante in trafic, in conditiile in care pe anumite portiuni ale drumului ploua torential.

Aglomeratie la granita cu Ungaria, la iesirea din tara

La aproape toate punctele control de la frontiera cu Ungaria este aglomeratie, luni la pranz, cand mii de romani au ajuns la iesirea din tara.

Majoritatea sunt muncitori stabiliti in strainatate si care au venit pentru a petrece Pastele alaturi de familii, insa sunt si persoane care pleaca in excursii de o zi in Ungaria.

La Nadlac II, timpii de asteptare, potrivit aplicatiei de pe site-ul Politiei de Frontiera, ajung pana la 90 de minute, insa unii soferi au spus ca au asteptat chiar si doua ore.

Aplicatia mai arata ca la Cenad, in judetul Timis, se asteapta 120 de minute, iar la Salonta, Bors si Sacuieni oamenii sunt nevoiti sa stea la coada 30 de minute.

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Mihaela Les, pe sensul de iesire din tara au fost deschise noua artere la Nadlac II. Se va putea lucra la aceasta capacitate pana la ora 23.00, cand va fi ridicata interdictia impusa de Ungaria pentru circulatia automarfarelor, astfel ca doua artere vor fi rezervate transportului de marfuri.

