Aproximativ 60.000 de consumatori sunt duminica nealimentati cu energie electrica, la jumatate fata de ziua anterioara, cele mai grave probleme fiind in judetele Galati si Vaslui, a declarat duminica ministrul Energiei, Toma Petcu. La nivelul Ministerului Energiei se va realiza si o analiza pentru a se vedea de ce s-a ajuns din punct de vedere tehnic in aceasta situatie.

Petcu a anuntat sambata ca autoritatile se confrunta cu o situatie dificila, in mod special in zona Moldovei, unde au fost inregistrate fenomene meteo severe si neobisnuite pentru aceasta perioada, iar situatia inregistrata in 21 aprilie a fost mai grava decat cea inregistrata in varful din aceasta iarna, aproape 500 de localitati ramanand fara alimentare cu energie electrica, scrie News.ro.

"Situatia, asa cum am anticipat inca din ziua de ieri (sambata, 22 aprilie, n.r.), s-a imbunatatit, in sensul ca am reusit sa remediem din cele opt linii de 120 kV doua dintre ele, care erau cele mai importante pentru alimentare. Astfel, am redus de la 120.000 de consumatori deconectati la aproximativ 60.000 in acest moment (...)", a declarat duminica ministrul Toma Petcu, in a treia zi in care a fost convocat comitetul pentru situatii de urgenta in energie la Dispeceratul Energetic National (DEN).

Autoritatile s-au concentrat pe zonele cele mai importante, in special Galati si Vaslui.

"Si am reusit sa reducem la Galati, unde aveam 60.000 de deconectati ieri cam la aceeasi ora, astazi suntem la 30.000. La Vaslui, unde aveam in jur de 50.000 de consumatori deconectati,la aceasta ora avem cam 22.000 de consumatori deconectati. Evolutia este din ce in ce mai buna", a adaugat oficialul.

In Iasi nu mai sunt consumatori nealimentati cu energiei, a precizat ministrul.

In Bacau inca sunt probleme, dar ele nu sunt cauzate de intemperii, a subliniat Petcu. In judetul Bacau, potrivit ministrului, mai sunt astfel 3.600 de consumatori nealimentati cu energie, dar pana duminica seara la ora 19.00 vor fi rezolvati, iar compania E.ON ar fi dat asigurari ca vor fi remediate si aceste situatii.

"Cat priveste zona celor de la Electrica, nu mai avem niciun consumator deconectat in Braila. In schimb. la Focsani, in tot judetul Vrancea, au mai ramas 1.600 de consumatori deconectati. Avem asigurari ca peste 1.000 de consumatori vor fi reconectati in aceasta seara si restul de 600 in cursul zilei de maine (luni, 24 aprilie, n.r.)", a mai spus Toma Petcu.

Pentru cele doua judete unde sunt "situatii mai speciale", Galati si Vaslui, ministrul Energiei spune ca a dat termen, iar Electrica si E.ON au dat asigurari ca pana miercuri, cel mai tarziu, situatiile se vor rezolva.

"Am plecat de la o situatie foarte grea, foarte dificila, nemaiintalnita, nu doar pentru perioada aceasta a anului, nemaiintalnita in orice perioada a anului, dar am reusit, printr-o buna gestionare a resurselor din zona respectiva, si prin mobilizarea tuturor echipelor de interventie, sa gestionam in timp util, consideram noi. Este foarte important ca, dupa ce inchidem aceasta perioada, in cursul saptamanilor urmatoare, sa facem si o analiza - si aici o sa discut la nivelul ministerului cu specialistii dar si cu secretarii de stat - sa vedem de ce am ajuns in aceasta situatie. Pentru ca, dincolo de conditiile meteo, care clar au fost potrivnice, trebuie sa vedem si din punct de vedere tehnic de ce am ajuns in aceasta situatie", a punctat ministrul Energiei.

Acelasi lucru l-a declarat ministrul si in aceasta iarna, dar, afirma el, a asteptat sa stranga date suficiente.

"Consideram ca avem suficiente date in acest moment ca sa incepem verificari in acest moment. In momentul in care o sa decidem si modul, procedura prin care o sa facem aceste verificari, va vom comunica in timp util", a subliniat Petcu.

In cursul zilei de vineri, 497 de localitati nu erau alimentate cu energie electrica si 318.119 de consumatori nu aveau acces la acest serviciu. Comparativ, in iarna acestui an numarul maxim de locuitori deconectati de la retelele electrice a fost de 160.000.

