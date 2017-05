Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, de sambata, ora 11.00, pana duminica, la ora 21.00, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuate, vor fi ploi torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si, pe arii restranse, caderi de grindina, scrie News.ro.

In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa care vor depasi 15-20 de litri pe metru patrat si izolat 40-50 de litri pe metru patrat. Incepand de sambata, ora 16.00 si pana duminica, la ora 10.00, judetele Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau si Vaslui vor fi sub avertizare cod galben. In cele sase judete va ploua abundent si se vor acumula cantitati de apa de peste 30 de litri pe metru patrat si pe arii restranse 60-70 de litri pe metru patrat.