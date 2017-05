Cinci persoane, intre care doi copii, au fost ranite intr-un accident produs duminica pe drumul national 1, la intrarea in orasul Sinaia, unde un autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit cu un alt autoturism.

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, Raluca Brezeanu, accidentul s-a produs la intrarea in statiunea Sinaia dinspre Ploiesti, in zona fostei fabrici Mefin, unde un autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit cu un alt autoturism care circula regulamentar, arata News.ro.

Purtatorul de cuvantal ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca in urma accidentului au fost transportate la spital cinci persoane, intre care doi copii cu varste de sapte ani, frati gemeni, care au suferit diverse traumatisme si politraumatisme. Unul dintre soferi a ramas incarcerat in masina in urma impactului, fiind necesara interventia echipajelor de descarcerare.

Vasiloae a precizat ca victmele au fost transportate la Unitatea de Primiri Ugente a Spitalului Judetean Brasov. Initial, reprezentantul ISU anunta ca trei persoane au fost ranite.

Sursa foto: Patryk Kosmider / Shutterstock