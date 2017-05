Controlorii de trafic aerian din cadrul Romatsa au intrat marti, de la ora 9.00, in greva generala pe termen nelimitat. Sase zboruri Ryanair ce urmau sa aterizeze si sa decoleze de pe Aeroportul Henri Coanda din Otopeni au fost anulate, restul curselor inregistrand intarzieri pe tot parcursul zilei. Sindicalistii care reprezinta interesele angajatilor Romatsa au transmis ca greva ar putea fi suspendata chiar marti, dupa doar cateva ore.

UPDATE ora 11.20 Sase zboruri Ryanair ce urmau sa aterizeze si sa decoleze de pe Aeroportul Henri Coanda din Otopeni au fost anulate marti, restul curselor inregistrand intarzieri pe tot parcursul zilei, a anuntat purtatorul de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Valentin Iordache, potrivit News.ro.

Sunt trei decolari si trei aterizari ale Ryanair care au fost anulate, dar compania nu a anuntat ca acestea ar avea legatura cu greva Romatsa. In rest, sunt afectate toate cursele care urmau sa decoleze sau sa aterizeze dupa ora 9.00 Valentin Iordache, CNAB

In medie, pe cel mai mare aeroport din tara se intregistreaza zilnic 150 de aterizari si 150 de decolari.

Au fost si curse care au decolat la timp, dar sunt si curse care vor ateriza cu intarzieri de pana la 30 de minute, sunt si curse care vor decola cu intarzieri de pana la doua ore. Si aici vorbesc strict de intervalul 9.00-11.00 Valentin Iordache, CNAB

El afirma ca pasagerii trebuie sa se informeze la timp de la compania aeriana in ceea ce priveste zborul, dar si sa vina la aeroport la ora programata pentru zbor.

”Recomandarea noastra ramane: in primul rand, pasagerii sa tina legatura cu compania aeriana si, in al doilea rand, sa vina la aeroport la timp, daca nu li se spune altfel de la compania aeriana, pentru ca aceste intarzieri se vor propaga si pe parcursul intregii zile”, a adaugat Iordache.

In functie de ora la care se incheie greva, intarzierile pot deveni mai mari. ”Sunt posibile intarzieri si la cursele de seara”, a mentionat oficialul CNAB.

Greva de la Romatsa a devenit o certitudine luni, dupa ce ultimele negocieri de la Ministerul Transporturilor au esuat, iar calatorii nu pot afla din timp informatii despre ce curse sunt anulate sau intarziate, potrivit News.ro.

”Exista o singura diferenta fata de greva de avertisment: in conformitate, atat cu legislatia nationala, cat si internationala, nu stabilesc nici cei din sindicat, nici cei din Romatsa, nici domnul ministru, nici presedintele Romaniei, care vor fi zborurile care vor fi afectate. Decizia se ia de la Eurocontrol, de la network manager, si, in mod cert, astazi sa spuna cineva care aeronava va decola, daca va decola, este imposibil de precizat”, a declarat presedintele Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din Romania (ATSR), Gabriel Tudorache.

Sute de zboruri ar putea fi afecate in toata tara

Legea prevede ca vor fi asigurate 33,3% din zborurile care erau programate, plus exceptiile, categorie in care sunt incluse zborurile inaltilor demnitari (presedinti, sefi de guvern, ministri), zborurile militare, cursele umanitare sau cele din categoria operatiunilor de cautare-salvare.

In cele cateva ore cat ar putea dura greva controlorilor de trafic aerian, cateva sute de zboruri ar putea fi afecate la nivel national.

Doar pe aeroportul international Henri Coanda, cel mai mare al tarii, marti sunt programate peste 300 de miscari aeronave, aici fiind cuprinse decolarile si aterizarile, la care se adauga alte zeci de miscari pe celelalte aeroporturi importante ale tarii, din Cluj, Timisoara sau Iasi.

Reprezentantii Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei - in principal aeroportul Otopeni, aeroportul Baneasa avand un trafic infim - au declarat luni, pentru News.ro, ca in prezent nu au date despre cate zboruri din Capitala vor fi afectate si nici care anume sunt afectate.

Exista sanse destul de mari ca greva sa fie suspendata in cateva ore

Sindicalistii spun ca, in functie de evolutia lucrurilor, pe parcursul zilei de marti, isi arata disponibilitatea de a suspenda greva.

Exista sanse destul de mari ca aceasta greva generala, pe care am anutat-o pe durata determinata, sa se poata opri intr-un interval de timp relativ scurt. Este imposibil de a aprecia in acest moment exact ca va fi vorba despre doua ore, trei ore, o ora si ceva. Toate lucrurile pe care le-am stabilit impreuna cu ministrul Cuc la aceasta intalnire sunt aspecte care pot fi rezolvate (…) este vorba de un numar mare de acte care trebuie puse atat in pagina cat si multe din ele aprobate Liderul sindical, Gabriel Tudorache

Exista si posibilitatea suspendarii grevei in instanta.

Romatsa a contestat in instanta legalitatea grevei Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din Romania, iar dosarul va fi judecat marti, de Tribunalul Bucuresti, la sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale.

In 12 mai, controlorii de trafic aerian au declansat o greva de avertisment de doua ore si au anuntat ca vor continua negocierile pentru a gasi solutii la cele aproximativ 50 de solicitari si a incheia contractul colectiv de munca, astfel incat sa nu se ajunga la greva generala, care ar perturba pe termen nelimitat traficul aerian. In lipsa unui acord, sindicatul care reprezinta interesele angajatilor Romatsa a anuntat ca in 30 mai, incepand cu ora 9.00, va declansa greva generala pe termen nelimitat.

Dupa greva de averitsment, sindicalistii spuneau ca, inca din august 2016, au trimis nenumarate memorii, inclusiv catre Presedintie, pentru a semnala problemele din sistem, cauzate de managementul defectuos, insa de atunci si pana cand au anuntat ca intrerup lucrul, "autoritatile au fost surde".

Directorul general al Romatsa, Valentin Cimpuieru, declara atunci ca angajatii Romatsa nu vor intra in greva generala, pentru ca negocierile continua. El sustinea ca angajatii au sprijinul Ministerului Transporturilor pentru semnarea cat mai rapida a contractului colectiv de munca.

Sursa foto: Agerpres / Silviu Matei