Licitatia pentru achizitia a 400 de autobuze, 100 de tramvaie si 100 de troleibuze noi va fi lansata pe SEAP in urmatoarele zile, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea. In paralel se va derula si procedura de achizitie pentru instalarea internetului wireless gratuit in mijloacele de transport in comun.

"In cateva zile vom fi in masura sa urcam pe SEAP licitatia pentru achizitia a 400 de autobuze noi EURO 6, 100 de tramvaie si 100 de troleibuze. S-a lucrat aproape un an la indicatorii tehnico-economici, la caietul de sarcini. Sunt absolut convinsa ca, odata cu momentul in care aceste autobuze, tramvaie si troleibuze noi vor ajunge la Bucuresti - parcul auto care este acum la RATB este invechit si creeaza, de asemenea, poluare suplimentara -, vom putea spune ca am contribuit la a-i determina pe bucuresteni macar cateva zile pe saptamana sa renunte la autovehicului personal, la masina personala si sa foloseasca transportul public in comun in conditii decente. Inteleg foarte bine si ca cetatean, si ca primar general ca orice bucurestean nu are cum sa renunte la masina personala cata vreme regia de transport nu pune la dispozitie autobuze noi, moderne, curate, cu aer conditionat, predictibile”, a declarat Gabriela Firea, potrivit News.ro.

Ea a mai spus ca, pe langa achizitia noilor mijloace de transport in comun, RATB este in procedura de achizitie pentru instalarea de internet wireless gratuit pentru calatori, iar procedurile se vor derula in paralel.

Primarul general a precizat ca a fost inceputa si o procedura pentru achizitia unei aplicatii pentru informarea calatorilor in legatura cu traseele mijloacelor de transport in compun, timpii de asteptare si de parcurgere a acestor trasee.

Sursa foto: Agerpres Foto