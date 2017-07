In legatura cu afirmatiile difuzate in presa, care atrageau atentia ca Primaria Capitalei urmareste privatizarea la un pret de nimic a companiei care va rezulta in urma fuziunii preconizate dintre RADET si ELCEN , Gabriela Firea, primar general, respinge “cu fermitate acest scenariu halucinant”. Intr-un an de mandat, Gabriela Firea nu a realizat aproape nimic din promisiunile din campanie , fiind insa centrul unor astfel de controverse si decizii luate fara niciun pic de transparenta sau consultare publica.

Primarul spune ca scenariul de mai sus nu are absolut niciun fundament real. Transmitem mai jos mesajul primarului Capitalei:

“Este regretabil ca un ziarist cu experienta sa propage in spatiul public informatii eronate sau trunchiate, fara o minima verificare si fara a solicita un punct de vedere celor implicati, fapt ce contravine flagrant deontologiei profesionale.

Colaborarea interinstitutionala este o conditie a bunei guvernari cat si a administrarii unei capitale. Intalniri si decizii importante in legatura cu situatia RADET- ELCEN au avut loc si cu vechea guvernare tehnocrata, un lucru firesc in orice societate democratica, civilizata. Intentia de a transfera printr-o forma legala ELCEN la Municipiul Bucuresti nu este un demers nou, el a mai fost facut in urma cu trei ani, cand s-a incercat fuziunea RADET-ELCEN, demers nefinalizat in timpul Guvernului Ponta.

“Tunul lui Firea” de 700 milioane euro – frauda fiscala in opinia autorului ar consta in faptul ca, prin fuziune, aceasta suma “datorata” de RADET catre ELCEN va fi anulata. Facem precizarea ca din aceasta suma de 3,6 miliarde lei pretinsa de Elcen de la Radet, mai mult de 3,3 miliarde reprezinta penalitati, inghetate in acest moment. Aceste penalitati au fost calculate in baza unei legislatii care nu a tinut cont de specificul activitatii RADET, de circuitul si durata incasarii banilor de la client, fapt ce a generat intarzieri lunare, care au condus la aparitia penalitatilor.

In cazul in care se va achizitiona ELCEN si Consiliul General va decide fuziunea cu RADET, din acest proces va rezulta o entitate puternica si sustenabila, o companie viabila din punct de vedere economic, care va avea ca actionar unic Municipiul Bucuresti, prin Consiliul General. O prima consecinta va fi degrevarea de datoria de 3.6 miliarde lei.

Un alt argument important in favoarea acestei fuziuni il constituie necesitatea de a accesa fonduri europene, in ultima sesiune de finantare, prin POIM, unde PMB poate accesa fonduri de modernizare a 500 km retelele termice primare avand asigurata o finantare nerambursabila de 176 milioane Euro.

In acest sens este absolut necesara si utila infiintarea unei societati care nu are probleme financiare si care poate deveni operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica, activitate care-i va fi delegata de catre CGMB. O societate in insolventa, cu datorii, nu poate presta serviciul public de alimentare cu energie termica.

Proiectul a fost votat in contextul in care, de ani de zile, problema termoficarii in Capitala este plimbata intre doua institutii, PMB si Ministerul Energiei, fiind pentru prima data cand a existat un consens pe acest subiect.

Toate demersurile au fost gandite pentru eficientizarea consumului de energie termica si in scopul asigurarii continuitatii si calitatii serviciului public de alimentare cu energie termica, accesibilitatea preturilor pentru consumatori, asigurarea resurselor necesare serviciului public de alimentare cu energie termica, iar pe termen lung, asigurarea sigurantei in functionare a serviciului public de alimentare cu energie termica si evidentierea transparenta a costurilor in stabilirea pretului energiei termice.

Alimentarea cu energie termica in sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice. Acest serviciu se realizeaza prin intermediul unui sistem centralizat de transport si distributie a energiei termice – SACET, reprezentand o structura complexa constituita din surse pentru producerea energiei termice, retelele de transport a agentului termic (retele termice primare) si cele de distributie a agentului termic (retele secundare), precum si punctele termice (incluzand instalatiile care asigura transferul caldurii de la agentul termic primar la cel secundar);

Nu s-a pus si nu se va putea pune problema privatizarii acestor companii ELCEN si RADET si nici a noii companii rezultate din fuziunea celor doua (n.b. ele sunt acum in insolventa si orice astfel de demers va trebui aprobat de comitetul creditorilor si de instanta), intrucat delegarea de gestiune trebuie efectuata cat mai urgent, conditie impusa pentru accesarea fondurilor europene prin programul POIM. Dealtfel Primarul General Gabriela Firea a declarat in mai multe randuri ca nu se pune problema vanzarii/privatizarii RADET si ca interesul cetateanului va fi aparat.

Atat timp cat sistemul de termoficare (retele primare, secundare, Puncte Termice, surse de producere a energiei termice etc) este domeniu public al Municipiului Bucuresti conform Legii 213/1998, compania rezultata din fuziune ce va deveni operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica doar va administra aceste instalatii detinute de Municipiul Bucuresti.