"Societatea comerciala ELECTROCENTRALE BUCURESTI este o societate pe actiuni avand ca actionari Ministerul Economiei si Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Numarul actiunilor nominative ale societatii este de 71.583.469 lei, valoarea nominala a unei actiuni fiind de 10 lei fiecare. In vederea eficientizarii consumului de energie termica si in scopul asigurarii continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica, a asigurarii calitatii serviciului public de alimentare cu energie termica, accesibilitatea preturilor pentru consumatori, asigurarea resurselor necesare scrviciului public de alimentare cu energie termica, pe termen lung, asigurarea sigurantei in functionare a serviciului public de alimentare cu energie termica si evidentierea transparenta a costurilor in stabilirea pretului energiei termice, supunem dezbaterii si aprobarii prezentul proiect de Hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti", se precizeaza in expunerea de motive semnata de Gabriela Firea, potrivit News.ro.

Gabriela Firea a precizat ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata hotararea privind trecerea actiunilor ELCEN de la minister la municipalitate, acest lucru neputand fi posibil fara votul de principiu al consilierilor.

Am avut ieri (joi, n.r.), dupa investirea Guvernului, o intalnire cu domnul ministru al Energiei si cu domnul premier, care si-au luat angajamentul ca in urmatoarea sedinta de Guvern sa fie adoptata hotararea de Guvern care consfinteste luarea in patrimoniul municipalitatii, a actiunilor Elcen detinute acum de statul roman. Guvernnul nu poate da o hotarare fara ca noi sa ne dam acordul de principiu Gabriela Firea

Ea a sustinut ca numai prin preluarea ELCEN poate fi asigurata continuitatea serviciului de termoficare in Bucuresti.

Avem un proiect asteptat de ani de zile pentru bucuresteni si care va asigura continuitatea serviciului de termoficare in Capitala in scoli, institutii publice si apartamente. Este vorba despre primul pas catre fuziunea dintre ELCEN si RADET. Noul Guvern sa emita o hotarare prin care Primaria Bucuresti sa achizitioneze pachetul integral de actiuni de la ELCEN. Este vorba, ca si valoare financiara, de circa 155 de milioane de euro, dar suma nu va fi platita pe loc, ci in cinci ani. Este un pret bun, suportabil pentru municipalitate. Prin aceasta fuziune si prin preluarea pachetului se va crea o entitate noua, puternica, care va pune capat unui serviciu de proasta calitate Gabriela Firea

Proiectul a fost aprobat cu 28 de voturi "pentru”, o abtinere si 14 voturi "impotriva”, iar consilierii au aplaudat la final.

Consilier USR: Este un furt din avutia publica

Unul dintre contestatarii acestui proiect este consilierul USR Roxana Wring, care spune ca initiativa Gabrielei Firea este "un furt din avutia publica".

PMB deschide calea spre jaf, prin subevaluarea actiunilor si darea ELCEN in administrarea primariei condusa de doamna Firea, a carei incompetenta devine zilnic mai vizibila. In lipsa unei evaluari profesioniste, indicatia este ca ELCEN este dat de PSD-ALDE pe o suma incredibil de mica catre PMB, de 4 ori mai mica. Este un furt din avutia publica, mai ales avand in vedere modificarile pe care le impune majoritatea la votarea hotararilor de patrimoniu, de la votul a 2/3 din consileri la doar 50+1. Proiectul de hotararea de astazi este clar unul care necesita votul a 2/3 din consilierii generali, insa a fost adoptat ilegal cu votul a doar 50%+1 din numarul consilierilor. Avand in vedere asta, ne vom consulta cu avocatii pentru a ataca hotararea in instanta. Lucrurile nu pot ramane asa, mai ales cand sunt facute ocolind legea Roxana Wring

Consilierul PNL Ciprian Ciucu a spus, in cadrul dezbaterii, ca nu poate vota un proiect pentru care nu are documente si analize care sa explice necesitatea si urgenta.

Eu am aflat de acest proiect azi-noapte, la ora 23.00. Eu va intreb, domnule ministru, daca aflati noaptea ca aveti de cheltuit 150 de milioane de euro din bugetul pe care il aveti, pe un proiect programat a doua zi dimineata la ora 8.00, va grabiti sa luati o decizie? Eu nu am cum sa votez pentru asa ceva, pentru ca nu stiu ce votez. Nu am primit date, documente necesare, analize care sa imi argumenteze acest punct. Mi se pare anormal Ciprian Ciucu

Un alt consilier, din partea USR, a spus ca proiectul este necesar, dar nu ar trebui realizat fara dezbateri si fara argumente si analize.

Daca pana acum am fost "noaptea ca hotii”, acum suntem dimineata ca baietii destepti. Eu cred ca pasul acesta este unul necesar, dar modul in care se realizeaza, fara transparenta, fara dezbatere, fara sa stim daca pretul platit este unul corect, nu e ok. Eu as vrea sa stiu, inainte sa votez acest proiect, care sunt activele acestui proiect, cate active sunt catre banci, care este starea tehnica a instalatiilor, necesarul de investitii estimat, daca poate Bucuresti sa isi asume aceasta suma. Sunt lucruri pe care ar fi trebuit sa le vedem”, a subliniat consilierul general. "La un an si o luna ati uitat punctul opt din decalogul bucurestenilor pe care chiar dumneavoastra ni l-ati propus, care vorbeste despre transparenta totala in primarie. Daca nu v-ati fi jucat o luna de zile de-a motiunea, de-a evaluarea, aveam timp pentru dezbaterea acestui proiect Citeste si: Primaria Capitalei vrea aviz pentru desfiintarea Cathedral Plazza

Proiectul privind preluarea de catre Primaria Capitalei a pachetului de actiuni ELCEN a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi a CGMB, fiind primul discutat.

Ministrul Energiei, Toma Petcu, anunta inca din 30 martie ca Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) si Societatea Comerciala Electrocentrale (ELCEN) ar putea fuziona, pana la inceputul iernii viitoare, urmand a fi administrate de Primaria Capitalei prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, declara atunci ca, dupa ce ministerele Justitiei si Finantelor Publice isi vor da avizele, se asteapta o hotarare de guvern prin care ELCEN sa fie dat in administrare municipalitatii.

Administratorul judiciar al RADET, Gheorghe Piperea, declara, in 16 martie, ca RADET urmeaza sa fuzioneze prin absorbtie cu ELCEN, iar datoriile reciproce se vor sterge. Piperea a precizat, pentru News.ro, ca fuziunea ar putea avea loc abia la un an de la confirmarea planului de reorganizare, estimata pentru noiembrie in acest an.

Compania ELCEN - controlata de Ministerul Energiei - produce si distribuie energie termica si energie electrica, fiind cel mai mare producator de energie termica din Romania, asigurand aproape 40% din productia la nivelul tarii si 90% din productia din Bucuresti.

Elcen a intrat anul trecut in insolventa, decizie luata de autoritati pentru a rezolva problema datoriilor istorice dintre companie si RADET, dar si pe care acestea le au catre terti.

