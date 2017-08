Tot mai multi romani aleg sa plece definitiv din tara din cauza conditiilor dificile de trai. Iar vremurile nu se anunta deloc bune. Potrivit ultimelor date actualizate de INS, in 2016, peste 22.800 de romani au emigrat definitiv in strainatate. Spania, Italia si Germania sunt tarile in care s-au stabilit cei mai multi romani anul trecut.

22.807 romani au ales sa plece definitiv din tara in 2016: 10.007 barbati si 12.800 femei, potrivit datelor INS. Cei mai multi romani care au parasit tara in 2016 aveau domiciliul in Bucuresti - 3.634. Urmeaza in ordine judetele: Timis (1.323), Iasi (1.289), Brasov (934), Bacau (856), Constanta (852), Galati (831), Cluj (724), Sibiu (705), Prahova (643).

La polul opus, primele zece judete din care au plecat definitiv in strainatate cei mai putin romani sunt: Covasna (113), Harghita (115), Salaj (132), Giurgiu si Gorj (ambele cu 143 de romani plecati), Mehedinti (168), Calarasi (199), Ilfov (214), Ialomita (255), Valcea (260) si Olt (266).

Prezentam in continuare restul judetelor, in ordine alfabetica, in functie de numarul emigrantilor definitivi. Datele arata astfel: Arad (561), Arges (367), Bihor (369), Bistrita-Nasaud (385), Botosani (378), Braila (334), Buzau (312), Caras-Severin (508), Dambovita (383), Dolj (526), Hunedoara (555), Maramures (466), Mures (435), Satu Mare (447), Suceava (539), Teleorman (403), Vaslui (527), Vrancea (332).

In ce tari emigreaza defintiv romanii?

Spania, Italia si Germania raman, in continuare, tarile preferate de romanii care vor sa se stabileasca definitiv in strainatate. Clasamentul statelor in care emigreaza definitiv romanii arata in felul urmator: Spania (5.361), Germania (3.959), Italia (3.575), Austria (1.347), SUA (1.281), Canada (1.086), Franta (886), Ungaria (390), Elvetia (234), Grecia (169), Suedia (167), Australia (111), Israel (75), Slovacia (16), alte tari (4.150).

In Romania, fenomenul de emigrare reprezinta a doua cauza principala a reducerii populatiei tarii. Soldul migratiei internationale in anul 2016 a fost negativ, numarul emigrantilor depasind numarul imigrantilor.

In ciuda numarului mare de conationali care parasesc tara pentru conditii mai bune de trai in tarile dezvoltate, exista romani care isi doresc sa se intoarca inapoi acasa si sa investeasca in Romania. Pentru ei, antreprenori locali si lideri din mediul privat au pus bazele proiectului RePatriot, prin care se urmareste atragerea antreprenorilor din diaspora in Romania.

