"Voucher biciclete, il vand pentru ca nu mai am nevoie de el. Practic, aveti redus 100 lei”, este un anunt postat sambata dimineata pe OLX, potrivit News.ro. Cel care a postat anuntul cere pe voucher 400 de lei. Intrebat de ce a ales sa il vanda, in loc sa il foloseasca, beneficiarul voucherului a raspuns cu injurii si a inchis telefonul.

Altcineva spune ca ofera voucherul pentru ca, dupa ce l-a obtinut, si-a dat seama ca s-ar aglomera prea mult prin depozitarea in casa a bicicletei, insa nu este foarte hotarat daca sa vanda tichetul sau nu. Pretul cerut este de 370 de lei, iar dupa negocieri insistente pretul nu a coborat mai jos de 350 de lei. Vanzatorul spune ca a stat foarte mult la coada pentru depunerea cererii.

"V-am zis ca voucherele lui Firea vor aparea pe OLX? Evident ca v-am zis, asa cum am zis si in sedinta CGMB. Incurajarea transportului alternativ? Da, sigur... Dupa ce saptamana viitoare va mai da inca 25.000 de bucati, va mai scadea pretul. Strica piata...”, a scris pe Facebook consilierul general PNL, Cirprian Ciucu.

Proiectul de hotarare privind suplimentarea numarului de vouchere cu inca 25.000 prin care bucurestenii sa isi cumpere biciclete sau dispozitive Segway sau Ninebot se afla din nou pe ordinea de zi a sedintei extraordinare de luni a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), dupa ce acesta a fost respins in sedinta din 30 august.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, in 30 august, ca va reintroduce pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte proiectul pentru suplimentarea voucherelor, dupa ce acordarea a inca 25.000 de vouchere in valoare de 500 de lei in cadrul proiectului "Biciclisti in Bucuresti” a fost respinsa de CGMB.

"Consilierii generali din majoritatea PSD-ALDE sustin fara rezerve acest proiect ambitios si am convingerea ca la urmatoarea sedinta, cand vom avea o prezenta de 100%, proiectul va trece la vot, chiar daca partidele din opozitie isi vor uni din nou fortele, asa cum au facut-o azi. Regret ca cei 25.000 de bucuresteni care au solicitat aceste vouchere vor mai avea de asteptat, dar probabil ca doamnele si domnii consilieri de la USR, PNL si PMP le vor oferi explicatii convingatoare pentru faptul ca au blocat pe moment acest proiect”, a spus Gabriela Firea.

Proiectul a fost respins in sedinta din 30 august cu 26 de voturi "pentru” si 19 voturi "impotriva”. Grupul PNL nu a votat acest proiect. Ciprian Ciucu, consilier general din partea PNL, a considerat "imorala” acordarea de vouchere pentru cumpararea de biciclete. "Este imoral sa luam bani de la niste oameni si sa ii dam altor oameni ca sa isi ia biciclete. Efectiv se dau bani populatiei in ideea sprijinului electoral”, a declarat Ciprian Ciucu.

Proiectul "Biciclisti in Bucuresti” a fost aprobat in sedinta CGMB din 30 iunie, iar prin acesta au fost acordate 5.000 de vouchere in valoare de 500 de lei cetatenilor cu varsta de peste 18 ani si cu resedinta sau domiciliul in Bucuresti care vor sa isi cumpere o bicicleta, simpla sau electrica, trotineta sau dispozitive de tip Segway sau Ninebot.

Inscrierile pentru proiect au inceput in 24 iulie, cand au fost depuse aproape 3.000 de solicitari. Inscrierile au fost suspendate, insa, a doua zi pentru ca au fost procesate intr-un timp foarte scurt zeci de mii de cereri. Primaria Capitalei a anuntat atunci ca suspendarea va fi valabila pana cand vor fi verificate toate cererile si vor fi eliminate cele care nu corespund regulamentului programului, existand posibilitatea suplimentarii numarului de vouchere. Primaria mai mentiona ca programul va fi reluat si in anul urmator, iar toti solicitantii care au depus cereri in acest an si nu vor primi vouchere vor ramane in baza de date a Programului pentru editia din 2018.

