La sedinta au fost prezenti 12 din cei 14 membri ai Comitetului Executiv. Deciziile au fost validate cu unanimitate de voturi. Conducerea FRF a convenit saptamana trecuta cu germanul Christoph Daum incetarea colaborarii, conform News.ro.

Daum era selectionerul Romaniei din iulie 2016. Sub conducerea sa, prima reprezentativa a disputat zece meciuri (opt oficiale, doua amicable) si a inregistrat trei victorii, trei remize si patru infrangeri. La 4 septembrie, selectionata Romaniei a fost invinsa de nationala Muntenegrului, scor 1-0, in etapa a opta a grupei E si a ratat orice sansa de calificare la Cupa Mondiala din 2018.

Duminica, FRF a ajuns la un acord cu Cosmin Contra pentru postul de selectioner.

Cosmin Contra vine la echipa nationala de la Dinamo, formatie pe care a pregatit-o din 17 februarie. El a mai antrenat in cariera Poli Timisoara (septembrie 2010-februarie 2011), Fuenlabrada (august 2012-octombrie 2012), Petrolul Ploiesti (octombrie 2012-martie 2014), Getafe (martie 2014-ianuarie 2015), Guangzhou R&F (ianuarie 2015-iulie 2015) si Alcorcon (iunie 2016-octombrie 2016). Ca tehnician, el are doua trofee in palmares, Cupa Romaniei cu Petrolul Ploiesti, in 2013, si Cupa Ligii cu Dinamo, in 2017.

