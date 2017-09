Presedintele Klaus Iohannis i-a adresat sambata un mesaj Patriarhului Daniel, la implinirea a zece ani de la intronizare, transmitandu-i pretuirea sa pentru dedicarea sociala a Bisericii Ortodoxe Romane si pentru activitatea prin care aceasta a contribuit la cunoasterea istoriei si a jertfelor pentru libertatea si demnitatea romanilor si urandu-i ca celebrarea de astazi sa il intareasca "in lucrarea pentru binele comun, in spiritul valorilor crestine".

"La aniversarea a zece ani de la intronizarea Preafericirii Voastre in inalta demnitate de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane, imi face o deosebita placere sa va adresez urarile mele cele mai calde de sanatate, slujire rodnica si putere de munca, in continuarea si desavarsirea proiectelor importante pe care le-ati initiat in cursul acestor zece ani de arhipastorire'', se arata in mesajul presedintelui Klaus Iohannis, scrie News.ro.

Se implineste o decada plina de provocari, pentru Biserica si societate in ansamblu, dar si de realizari semnificative pentru Biserica Ortodoxa Romana", a adaugat Klaus Iohannis, transmis cu prilejul aniversarii a zece ani de la intronizarea Preafericirii Sale Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, mesaj prezentat de catre consilierul prezidential Sergiu Nistor.

Conform sefului statului, "anii acestei fructuoase decade s-au desfasurat sub semnul unor aniversari emblematice pentru identitatea poporului roman", iar "marcarea acestora a intarit in constiinta colectiva valorile morale si spiritualitatea crestina, transmitand prin acestea un mesaj esential tinerilor".

"La ceas aniversar, Va transmit pretuirea mea pentru dedicarea sociala a Bisericii Ortodoxe Romane si pentru activitatea prin care aceasta a contribuit la cunoasterea istoriei si a jertfelor pentru libertatea si demnitatea noastra. Apreciez in mod deosebit cinstirea pe care Biserica Ortodoxa Romana o aduce, sub inalta pastorire a Preafericirii Voastre, eroilor romani pentru a caror pomenire se va sfinti, in anul Marii Uniri, Catedrala Mantuirii Neamului. (...) Fie ca celebrarea de astazi sa Va intareasca in lucrarea pentru binele comun, in spiritul valorilor crestine. Va doresc sa desavarsiti in noul an de patriarhat proiectele importante pentru Biserica Ortodoxa Romana si pentru intreaga societate romaneasca", afirma presedintele in mesajul sau.

Sursa foto: Patriarhia Romana / BOR