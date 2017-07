Ideea deschiderii unei berarii artizanale i-a venit lui Ionel Pasarica, unul dintre cei 5 asociati din spatele business-ului Capra Noastra, in urma studierii mediului de afaceri din Iasi.

“ Am facut o lista cu business-urile care nu sunt dezvoltate in zona noastra. Am ales 5 idei, le-am studiat si in cele din urma am ales beraria artizanala. Am apelat la un maestru berar din Belgia si am inceput treaba”, a declarat Ionel Pasarica.

In beraria artizanala, cu o capacitate de productie de 5 mii de litri pe luna si situata pe o suprafata de 500 de metri patrati, lucreaza doar el si cu sotia sa. O mare parte din procesul de realizare al berii este automatizat, insa, antreprenorul declara ca este nevoie si de multa munca fizica. In ceea ce priveste ingredientele pe care le foloseste in producerea berii, acesta apeleaza la o fabrica din Polonia care lucreaza cu nume mari precum Carlsberg sau Stela Artois.

“Folosim malt, hamei, apa, drojdie si alte ingrediente cum ar fi piperul. Avem vreo 10 tipuri de malt din Polonia, de la o fabrica ce aprovizioneaza nume precum Carlsberg sau Stela Artois”, a completat antreprenorul.

In ceea ce priveste profilul bautorului de bere artizanala, vazut din perspectiva sa, antreprenorul a declarat ca a observat o deschidere mare din partea IT-istilor din Iasi.

"Avem nucleul de IT-isti care stiu ce este berea artizanala si am vazut un trend pozitiv si in ai convinge si pe altii. Toate acestea in final cred ca o sa ne aduca succesul", a completat Ionel Pasarica.

Reprezentantul berariei a declarat ca a depus o munca titanica in tot ceea ce inseamna obtinerea de autorizatii. Un proces care a durat mai bine de 5 luni si in care a fost nevoit sa faca mai multe drumuri intre Iasi si Bucuresti.

“Iti trebuie autorizatii de la DSP, DSV, Mediu, Apele Romane si ISU. Fiecare autorizatie cu dosarul ei. Nu poti sa treci de Mediu daca nu le ai pe celelalte patru. Nu poti sa treci de ISU daca nu depui la Mediu intentia de a te autoriza. Dupa ce le-ai facut pe toate acestea te duci la ANAF, acolo este cel mai spectaculos” a adaugat reprezentantul berariei artizanale.

Berea artizanala Capra Noastra, comercializata in sticle de 0,33l, se gaseste in mai multe restaurante din Iasi si intr-un local situat in Bucuresti. Antreprenorul planuieste pentru anul viitor sa inceapa comercializarea in sticle de 0,5 l si chiar de 3 l, sub forma unor sticle de sampanie.

