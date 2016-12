Radu Paltineanu, romanul care a pornit pe 5 august 2015 din Deadhorse, din apropierea oceanului Arctic in nordul Alaskai a reusit sa strabata pana la 25 decembrie 2016 18.300 de km din cei 34.000 de km, care despart nordul Alaskai de cea mai sudica localitate a Argentinei, Ushuaia si se afla in acest moment in nordul Braziliei. Asta dupa ce a traversat cu bine America de Nord si centrala, cat si doua din cele 13 tari si teritorii ale Americii de sud. Radu tocmai ce a iesit cu bine din Venezuela, una din cele mai periculoase tari din Americi, cu o situatie socio economica foarte delicata.

Expeditia supranumita “Cycle the Americas” reprezinta o provocare extrema pentru Radu Paltineanu si un proiect unic pentru Romania. Initial, Radu si-a propus sa parcurga 24.000 de km in doar 9 luni de zile, dar vremea rece care l-a prins pe teritoriul SUA si o schimbare semnificativa a itinerariului in America de sud, au prelungit expeditia, pe care acum spera sa o termine in august anul acesta. Daca initial Radu urmarea sa parcurga o ruta strict nord - sudica, ajuns in Columbia, acesta a modificat traseul ca sa poate astfel strabate si toate tarile continentale ale celor doua Americi.

Pana acum Radu Paltineanu a avut de infruntat pustiul Alaskai si al Canadei, dar mai ales iarna grea ce l-a prins in zona muntilor Stancosi din Statele Unite ale Americii. In Mexic, Radu a traversat fara incidente deosebite una din cele mai periculoase zone din America Latina, ciudad Juarez si statul Chihuahua unde anual, cartelurile de droguri ce controleaza regiunea comit sute, chiar mii de crime.

Ajuns pe bicicleta in oraselul Atzitzintla de la baza vulcanului Orizaba, Radu a lasat bicicleta pentru cateva zile pentru a realiza o ascensiune pe cel mai inalt vulcan al Americii de Nord, vulcanul Orizaba (5631 m), continuand astfel in tandem cu expeditia “Cycle The Americas” proiectul “Seven Volcanic Summits” prin care incearca sa urce cele mai inalte varfuri vulcanice de pe fiecare continent. Radu a realizat ascensiunea pe varful de peste 5.000 de metri intr-un timp extrem de scurt, mai exact 2 zile. A urcat din prima zi pana la al doilea refugiu situat la 4660 de m altitudine iar de acolo a plecat a doua zi spre varf insotit de amicul britanic Alasdair Yerlett. Radu a atins varful Orizaba pe 24 martie la ora locala 13:20.

In Panama a fost jefuit, iar in Venezuela a fost la un pas sa fie atacat intr-un hotel unde a innoptat. Radu isi filmeaza intreaga aventura prin Americi si vrea sa realizeze la finele expeditiei un documentar in parteneriat cu producatorul romano-canadian Ioan Roman.

Cine este Radu Paltineanu

Originar din Piatra Neamt, absolvent al facultatii de inginerie software din cadrul Universitatii McGill din Montreal, Canada, cicloturist si blogger, Radu este un adevarat pasionat al aventurii si calatoriei. Daca in 2013 traversa in echipa mare parte a Scandinaviei si Europei de Est pe bicicleta (peste 2,400 de km), anul ce a urmat acesta a decis sa traverseze intreaga Europa si Asie centrala cu autostopul. Cu ocazia incheierii expeditiei de peste 14,000 de km parcursi cu autostopul de la Paris la Teheran in Iran, Radu organizeaza si o ascensiune pe varful Damavand (5671 m), cel mai inalt varf vulcanic al Asiei, incepand astfel proiectul "7 Volcanic Summits". In 2015, Radu si-a propus un proiect si mai ambitios, si anume sa fie primul roman care traverseaza cele doua Americi pe bicicleta, prin toate tarile continentale ale celor doua continente, din Alaska pana in sudul Argentinei.

Numeroase personalitati din lumea sportului romanesc s-au alaturat in a-l sustine pe Radu Paltineanu in demersul sau de a pedala cele doua Americi. Printre acestia se numara Ilie Nastase, Ivan Patzaikin, Constantin Lacatusu, Lucian Bute, Leonard Doroftei, Gabriela Szabo si Alex Gavan.