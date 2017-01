Romania are in prezent 2.601 de agentii de turism licentiate, potrivit datelor Autoritatii Nationale pentru Turism (ANT), dupa ce a retras pe parcursul anului trecut 1.080 de licente in domeniu.

ANT actualizeaza pe site-ul propriu lista cu operatorii licentiati.

De asemenea, alte 162 de licente sau anexe ale licentelor au fost radiate anul trecut la cererea companiilor din sector, scrie News.ro.

Agentiile de turism carora li s-a retras licenta nu mai pot desfasura activitati specifice agentiilor de turism.

ANT a publicat totodata, la sectiunea ”Autorizare turism”, si lista structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate, a celor carora li s-a retras certificatul de clasificare, lista restaurantelor clasificate, care sunt statiunile turistice atestate, partiile de schi omologate, precum si lista ghizilor care detin atestat de ghid de turism.

Anul acesta, doi mari turoperatori - Genius Travel si Mareea - au intrat in insolventa, la cerere, dupa ce si-au anuntat clientii ca nu le mai pot onora vacantele deja platite.

Orice agentie de turism este obligata sa incheie o polita de asigurare impotriva insolventei sau a falimentului si sa faca dovada existentei acesteia. Politele acopera despagubiri de 10.000 de dolari, in cazul agentiilor de turism detailiste, fie 50.000 de dolari pentru touroperatori.

Polita de asigurare trebuie innoita in fiecare an. Daca o agentie de turism sau un touroperator s-ar inchide, fara aceasta asigurare, turistii risca sa ramana fara banii platiti pe vacanta.

Patronatele din turism vor sa infiinteze un fond privat de garantare in turism pana in anul 2018, din care vor fi despagubiti turistii in cazul in care o agentie de turism intra in insolventa sau in faliment.

Sursa foto: Marie Maerz/Shutterstock.com