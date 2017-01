Bulgaria a atras in 2016 un numar record de circa 8 milioane de turisti straini, mai multi decat populatia tarii, potrivit datelor anuntate de ministrul Turismului, Nikolina Angelkova, transmite Novinite.

Angelkova a declarat la televiziunea publica din Bulgaria ca in fiecare luna a anului trecut a fost inregistrat un numar fara precedent al sosirilor de vizitatori straini. Pana la 5,5 milioane de turisti straini au fost in Bulgaria in cele mai active patru luni ale sezonului de vacanta din 2016, a adaugat ministrul, conform News.ro.

Numarul de 8 milioane de turisti confirma estimarile anterioare ca vizitatorii straini au depasit in ultimele 12 luni populatia Bulgariei, care, potrivit celor mai recente stratistici, este de circa 7,1 milioane de persoane. Pana la 400.000 de straini au petrecut Craciunul si Anul Nou in Bulgaria, a adaugat Angelkova, potrivit datelor care estimeaza o crestere a numarului de turisti in timpul iernii de 5%-7%.

Numarul bulgarilor care si-au petrecut sarbatorile intr-o statiune de iarna a fost de circa 200.000. Angelkova a plecat marti in Rusia, pentru a discuta cu touroperatorii despre pachetele turistice oferite turistilor rusi.

Autoritatile de la Sofia au fost ingrijorate ca tensiunile dintre Uniunea Europeana si Rusia si criza din Ucraina vor duce la scaderea pe termen lung a numarului de turisti din Rusia, piata considerata de importanta majora pentru Bulgaria. Statul bulgar a beneficiat insa de tensiunile din tari precum Turcia si Tunisia, unii turisti preferand ca evite riscurile.

