Majoritatea turistilor isi aleg destinatiile de vacanta in functie de cat convenabile sunt locatiile, precum si in functie de cele mai cunoscute repere istorice pe care le pot vizita. Totusi, o parte din ei prefera sa mearga in locuri nu neaparat extrem de cunoscute, dar recomandate de alte persoane care au fost acolo. Website-ul de calatorii Travel Supermarket, in colaborare cu o serie de bloggeri de travel au realizat un clasament al cartierelor “la moda” din Europa, pe lista aflandu-se si cartierul Cotroceni. Cum arata top 10?