Patru sute opt parlamentari au votat pentru acord, 254 impotriva, iar 33 s-au abtinut, potrivit News.ro.

Guvernul roman a anuntat in octombrie ca, in urma semnarii tratatului CETA, Canada a confirmat ridicarea vizelor pentru cetatenii romani in doua etape. Premierul din perioada respectiva, Dacian Ciolos, a afirmat atunci ca este "un moment important" atat pentru cetateni, cat si pentru oamenii de afaceri.

De la 1 mai 2017, cetatenii romani care au detinut o viza canadiana temporara in ultimii 10 ani (Canadian temporary resident visa) sau care detin, in prezent, o viza valida, valabila pentru Statele Unite (valid US non-imigrant visa) vor putea sa viziteze sau sa tranziteze Canada pe baza unei autorizatii electronice de calatorie (eTA) in loc de viza.

Vizele vor fi eliminate in totalitate incepand din 1 decembrie 2017.

Un bilet de avion cu zbor dus pe ruta Bucuresti-Ottawa, capitala Canadei, costa 552 euro in decembrie 2017. Pretul este identic pentru o calatorie dus-intors in aceeasi luna. Canada are unul dintre cele mai ridicate niveluri de trai din lume.

Dupa aprobarea in PE, o mare parte din CETA va fi aplicat provizoriu, incepand din luna aprilie, pana la ratificarea sa de toate Parlamentele nationale si regionale din UE, ceea ce va dura ani de zile.

Textul va elimina 99% dintre taxele vamale. In plus, prevede cooperarea in domeniul social, in cel sanitar si in cel de combatere a incalzirii climatice.

Parlamentul regiunii francofone belgiene Valonia (sudul Belgiei – n.r.) si-a exprimat ingrijorarea la sfarsitul lui octombrie 2016, ceea ce a dus la o scurta rebeliune si la o mini-criza diplomatica intre UE si Canada.

Insa, in cele din urma, semnarea CETA a fost amanata numai cu cateva zile.

