Turistii romani care vor sa petreaca alaturi de mamele lor un weekend in afara tarii, pe 11-12 martie, aleg destinatii europene de city break, cu Roma, Viena sau Lisabona in topul preferintelor. Potrivit datelor Paravion , bugetul mediu alocat pentru o mini-vacanta in aceasta perioada este de 320 de euro.

Conform reprezentantilor Paravion, cele mai cumparate destinatii pentru weekend-ul 11-12 martie sunt orasele europene cu atractii culturale bogate precum Roma, Viena sau Lisabona, urmate in top de catre Barcelona si Florenta. Turistii romani care opteaza pentru un city break in aceasta perioada platesc, in medie, 320 de euro de persoana pentru un pachet care include biletul de avion dus-intors si cazarea pentru trei nopti la un hotel de trei stele, cu micul dejun inclus.

„De la an la an, city break-urile devin cadouri din ce in ce mai cautate de catre romani pentru ocaziile speciale, iar Ziua Femeii din acest an nu face rabat de la regula. Astfel ca numarul vacantelor vandute de Paravion in perioada aferenta a inregistrat un plus de 30% fata de perioada similara a anului trecut”, a declarat Remus Visan, director general al Paravion.

Romanii care au ales ca destinatie de city break Italia, mai exact orasele Roma si Florenta, si-au alocat un buget de aproximativ 240 de euro de persoana, tarif ce include transportul dus-intors cu avionul si cazare de trei nopti la hotel de 3*, cu mic dejun inclus.

Pentru aceleasi facilitati incluse, cei care au ales sa calatoreasca de Ziua Femeii in Viena au platit 270 de euro de persoana, iar pentru destinatii precum Lisabona sau Barcelona, bugetul a fost de 380 de euro de persoana.

Au existat si turisti care si-au alocat un buget peste medie pentru minivacanta de Ziua Femeii. Astfel, romanii care si-au dorit sa viziteze Paris sau Londra au platit 500 de euro de persoana pentru un pachet ce include 4 nopti de cazare la hotel de 4*, cu mic dejun inclus si bilete de avion tur-retur.

De asemenea, turistii romani au optat si pentru vacante prelungite, destinatia preferata de acestia fiind Punta Cana. Pentru un pachet complet care acopera biletul de avion dus-intors, cu transfer de la si catre aeroport si cazarea pentru 7 nopti la un hotel de patru stele, regim all inclusiv, turistii romani au platit 1.600 de euro de persoana.

„Cei care au un buget mai redus alocat mini-vacantei de Ziua Femeii, pot alege destinatii precum Roma, Bologna, Florenta sau Milano, acestea fiind accesibile datorita ofertelor puse la dispozitie de companiile aeriene, dar si de catre hotelieri. Bugetul mediu alocat porneste de la 200 de euro de persoana si include bilete de avion dus-intors si doua nopti de cazare la hotel de 3*, cu mic dejun inclus”, adauga reprezentantul companiei.

Sursa foto: OPOLJA/Shutterstock.com