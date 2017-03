Biletele de avion la pret redus sunt valabile pentru calatorii dus-intors pe cursele operate de TAROM:

- 39 euro (toate taxele incluse) pentru calatorii intre Bucuresti si Cluj, Iasi, Satu Mare, Suceava, Oradea, Timisoara;

- 79 euro (toate taxele incluse) pentru calatorii intre Bucuresti si Atena, Belgrad, Bruxelles, Chisinau, Hamburg, Istanbul, Larnaca, Munchen, Roma, Sofia, Viena si intre Iasi – Torino si intre Sibiu si Munchen;

- 99 euro (toate taxele incluse) pentru calatorii intre Bucuresti si Alicante, Amman, Amsterdam, Barcelona, Beirut, Budapesta, Frankfurt, Londra, Madrid, Nisa, Paris, Praga, Salonic, Stockholm, Tel Aviv, Valencia si intre Iasi si Londra, Madrid, Tel Aviv.

Exceptii in perioada de calatorie sunt intervalele 14 - 18 aprilie 2017; Bucuresti si Tel Aviv in perioada 04-12 octombrie 2017, 22 decembrie 2017 - 07 ianuarie 2018 doar pentru cursele operate de TAROM pe rute intre Bucuresti si Belgrad, Istanbul, Chisinau si Sofia.

Oferta este valabila pentru calatorii in perioada 15 iulie-31 august 2017 doar pentru cursele operate de TAROM pe rute intre Bucuresti si Amman, Belgrad, Bruxelles, Budapesta, Istanbul, Chisinau,Sofia, Viena, Cluj, Iasi, Satu Mare, Suceava, Oradea sau Timisoara.

Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM a fost infiintata in 1954 si a crescut in acelasi timp cu aviatia romaneasca. TAROM isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Din iunie 2010 este membra a Aliantei SkyTeam, iar din 1993 membra a Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni (IATA). ­

Sursa foto: Photosebia / Shutterstock.com