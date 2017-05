Cele mai lungi zboruri din lume depasesc 14.000 de km in mai putin de 17 ore. Conexiunile sunt ingrozitoare, dar si sa stai asa de multe ore intr-un spatiu inchis, cu sute de persoane, isi are propriile taxe asupra mintii si corpului. Din fericire, cele mai multe servicii de transport pe distante lungi ofera divertisment in timpul zborului pentru a rezolva aceasta problema.