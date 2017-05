Hotelul Sheraton din Bucuresti a incheiat 2016 cu o cifra de afaceri de 10 milioane de euro si estimeaza o crestere de 20% in acest an.

Cea mai mare parte din business este reprezentata de cazare (55%), urmata de food&beverage (30%) si chirii (15%). Pretul unei camere duble costa de la 90 euro/noapte la 150 euro/noapte in functie de marime, iar o suita prezidentiala de la 1.000 euro/noapte, potrivit Booking.com.

Rezultatele inregistrate in prima parte a anului, investitiile programate si redefinirea conceptelor de meniu stau la baza cresterii cu 20% a afacerilor, estimate de reprezentantii Sheraton.

Pentru prima parte a anului compania are programate investitii de peste 350.000 de euro in cofetaria Centro, in crearea unui centru de relaxare ce va fi deschis la inceputul lunii iulie si in extinderea parcarii. De asemenea, este in plan si refacerea meniului din restaurantul Avalon, dupa ce au fost adusi in echipa Ashlie Dias, executive chef, si Bogdan Bazaoache, manager F&B.

Sheraton Bucuresti este parte a lantului hotelier Starwood Hotels & Resorts care a fost preluat in 2016 de catre Marriott International. In urma preluarii, Marriott a devenit cel mai mare lant hotelier din lume cu 30 de branduri distincte (19 branduri din lantul Marriott si 11 Starwood).

Sursa foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com