Aceste noi zboruri Lufthansa vor avea orar zilnic si vor fi operate cu o aeronava Embraer 190 care le ofera pasagerilor 100 de locuri atat la clasa Business, cat si la clasa Economy.

“In acest an, Lufthansa creste numarul de conexiuni cu Germania la 7 rute si aniverseaza, pe 25 august, 50 de ani de succes in Romania. Timisoara si Cluj-Napoca vor fi conectate direct la cele mai mari hub-uri ale noastre, pasagerii din aceste orase avand astfel acces la peste 200 de destinatii din toata lumea si putandu-se bucura de o noua experienta de zbor lung-curier cu noile noastre aeronave Airbus A380 si A350, precum si Boeing 747-8”, a spus Antonio Tassone, General Manager Sales Romania in cadrul Lufthansa Group.