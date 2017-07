Edenred a demarat astfel emiterea de vouchere de vacanta electronice imediat dupa obtinerea autorizatiei. Acestea circula in paralel cu voucherele de vacanta pe suport clasic, de hartie, pe care compania le emite deja de mai multi ani.

Companiile private pot oferi fiecarui angajat vouchere de vacanta in valoare de pana la 6 salarii minime brute pe economie, respectiv 8700 de lei pe an per angajat.

Pana in prezent, aproximativ 50.000 de angajati din Romania au primit vouchere de vacanta emise de Edenred, pe suport de hartie.

Majoritatea companiilor care au acordat in acest an vouchere de vacanta catre angajati provin din domeniile retail, IT, distributie si servicii.

Voucherele de vacanta functioneaza in baza OUG nr. 8/2009, iar incepand cu luna iulie 2017, conform OUG nr. 46/2017, toate institutiile publice si companiile detinute de stat au posibilitatea de a le oferi angajatilor vouchere de vacanta in valoare de maximum 1450 lei/lucrator/an, in functie de bugetele prevazute in acest sens.

Fata de primele de vacanta, voucherele de vacanta au avantaje fiscale semnificative, fiind impozitate doar cu 16% (impozit pe venitul salarial).

Voucherele de vacanta electronice simplifica operatiunile legate de distribuirea, utilizarea si decontarea voucherelor de vacanta. Cardul de vacanta de la Edenred, denumit Ticket Vacanta, este dezvoltat sub licenta Mastercard si este dotat cu CIP si tehnologie Contactless pentru plati rapide.

Angajatii-beneficiari pot folosi voucherele de vacanta exclusiv in Romania, pentru a achizitiona servicii turistice de la hoteluri, pensiuni, agentii de turism licentiate sau unitati de tratament balnear autorizate, iar pachetul turistic trebuie sa contina in mod obligatoriu servicii de cazare, conform specificatiilor legislative.

Voucherele de vacanta Edenred emise pe suport hartie pot fi cheltuite in peste 2.500 de unitati turistice afiliate : pensiuni, hoteluri si agentii de turism. In ce priveste voucherele de vacanta electronice, reteaua de acceptare a acestor este in curs de dezvoltare, fiind deja afiliate inclusiv unele dintre cele mai mari agentii de turism din Romania, prin intermediul carora se pot achizitiona vacante pe tot teritoriul tarii.

In Romania, Edenred deserveste peste 35.000 de companii-client si 1.5 milioane de utilizatori pentru tichete si carduri de masa Ticket Restaurant, tichete si carduri cadou, tichete de cresa, vouchere de vacanta, tichete sociale, precum si carduri preplatite pentru cheltuieli de afaceri.

Grupul Edenred activeaza in 42 de tari, avand aproape 8.000 de angajati. In 2016, volumul tranzactiilor asigurate de Edenred s-a ridicat la aproape 20 miliarde euro, din care 70% au fost derulate prin card, dispozitive mobile sau online.