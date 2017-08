De acum, romanii care vor sa viziteze Qatar nu mai trebuie sa aplice si sa plateasca pentru viza. Ei pot calatori in emirat in scop turistic timp de cel mult 90 de zile, cu intrari multiple.

Pentru a intra in Qatar cetatenii romani trebuie sa prezinte un pasaport valabil cel putin 6 luni si biletul de avion cu calatorie dus-intors sau cu zboruri catre alte tari.

Pana acum, cine voia sa petreaca mai multe zile in Qatar trebuia sa aplice pentru viza la o misiune diplomatica sau oficiu consular din strainatate sau prin compania Qatar Airways la achizitionarea biletului de avion.

In noiembrie 2016, Qatar a decis ca turistii aflati in tranzit pentru cel putin 5 ore sa poata sta in tara pana la 96 de ore.

De ce merita sa vizitati Doha, capitala Qatarului

Intr-un amestec de interzis, lux, reguli, opulenta, femei sub val negru si masini albe descoperi Doha, un oras "proaspat" ridicat pe nisip care se ambitioneaza sa atinga cerul cu zgarie-nori impunatori. Va invit intr-o calatorie in capitala celui mai bogat stat din lume, cu preturi surprinzator de mici sau dureros de mari, o destinatie impartita intre traditie, exuberanta si locuri care urmeaza sa apara pe harta.