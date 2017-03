FashionDays a vandut in 2016 in valoare de 50,15 milioane de euro, in crestere cu 17%, in Romania, Bulgaria si Ungaria. In Romania, cresterea a fost de 29%, pana la 136,2 milioane de lei, conform lui Andrei Chirila, chief marketing officer la FashionDays.ro.

Clientii au cumparat, in Romania, 1,65 milioane de produse, in crestere cu 32% fata de anul anterior, 2015.

Numarul mediu de produse pe comanda a inregistrat o crestere de 9%, un client comandand, in medie, 2,54 produse/comanda.

46% dintre comenzi au venit din aplicatia mobila, in crestere de la 34% fata de 2015. Mobile-ul (aplicatia si browser-ul mobil) acopera 65% din total, fata de 51% in 2015, continua directorul de marketing al companiei.

Un vizitator acceseaza 6,6 pagini per vizita, durata medie a vizitei fiind de 5,3 minute. In sistemul de operare Android, vizitatorii acceseaza 22 de pagini, stand 8 minute, in timp ce in iOS numarul de pagini vizitate este de 19 pagini, media fiind de 7 minute petrecute pe site.

Valoarea medie a cosului este de circa 400 de lei, o evolutie de 9%.

“Aplicatia reprezinta, pe langa o platforma de vanzare, si un mod de a te destinde, de a te relaxa – chiar si la serviciu, intr-o pauza de 5-7 minute”, spune Andrei.

Cresterea este sustinuta de cateva servicii introduse anul trecut – returul gratuit, livrare gratuita si implementarea wishlist-ului.

Incaltamintea este lider ca vanzari, in special tenisii, urmat de blugi, jachete. Ca tendinte, echipamentul sport are crestere masiva, spune managerul de marketing. "Ca distributie a comenzilor, Bucuresti este lider, urmat de marile orase - Timisoara, Cluj-Napoca, Constanta sau Iasi. Am inregistrat comenzi in peste 100 de orase din toata tara", puncteaza Andrei Chirila.

Raportul dintre clienti si cliente s-a modificat usor fata de 2015, barbatii fiind din ce in ce mai interesati de fashion - daca in 2015 reprezentau cam 25% din totalul cumparatorilor, in 2016 ponderea barbatilor a crescut la 35%.

Planuri pentru 2017

In ianuarie si februarie, vanzarile au crescut cu peste 70% comparat cu aceeasi perioada a anului anterior. Obiectivul total propus pe 2017 este o crestere de 50% fata de 2016. "Este un obiectiv ambitios, credem insa ca este realizabil. In spatele lui, de cele mai multe ori, stau oamenii si echipele care lucreaza la el. Ne vom folosi si de expertiza eMag in eCommerce si tehnologie, avand in vedere ca ne-am mutat birourile, si fizic, langa cele ale liderului pietei", spune, zambind, Andrei Chirila. Totodata, compania urmareste sa isi creasca si echipa - in zona de operational si IT, in special. Pe zona operationala, compania deja are circa 200 de angajati. Per total, compania are 420 de angajati.

Compania va introduce, totodata, versiuni noi de aplicatii, formular de retur direct din cont, social connect, totodata lucrand la redesign-ul aplicatiei homepage.

Compania va intra si in zona offline, prin puncte de livrare fizice, comune cu eMag. "Nu este exclus ca, in viitor, sa avem puncte speciale exclusive FashionDays insa, in prima faza, vom intra in punctele eMag si reteaua Posta Romana", explica Andrei Chirila.

Intreaga piata este in crestere, FashionDays neputand insa sa dea o evolutie. "Exista branduri mari care vand si offline, si online, de aceea este dificil de facut o estimare. Ce este sigur e ca intreaga industrie creste", puncteaza Andrei.

Principalii concurenti ai FashionDays.ro sunt Zoot, FashionUp, Mango sau Zara.