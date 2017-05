Daca Amazon va avea aceste centre in Europa, ar putea deservi mai eficient clientii din programul Prime Now. In prezent, Amazon a lansat serviciul Prime in Marea Britanie, Franta, Germania si Italia. Serviciul este un succes pentru companie, 40% dintre abonati cheltuind peste 1.000 de euro, annual, pe Amazon, comparat cu doar 8% dintre cei care nu sunt abonati Prime, scrie Telegraph.co.uk.

Anul trecut, 25% din unitatile de depozitare ale Amazon sunt in Marea Britanie, cea mai mare forta eCommerce din lume. Gigantul american urmeaza sa lanseze propria marca de fashion in viitorul apropiat, in UK.