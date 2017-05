Dragos Diaconu, 38 de ani, are o experienta de peste 15 ani in sectorul public si privat, cea mai recenta pozitie ocupata fiind cea de manager de department in cadrul Eurobank Property Services, divizia imobiliara a Bancpost, unde a coordonat activitatile de consultanta si vanzari.

Este absolvent al programului de EMBA al Maastricht School of Management in 2016, licentiat al facultatilor de Stiinte Politice (2003) si Istorie Contemporana (2001), in cadrul Universitatii Bucuresti si este absolvent de studii universitare de masterat in Relatii Internationale si Drept European.

„Ma alatur echipei WatchShop.ro avand ca obiectiv accelerarea cresterii business-ului, dezvoltarea segmentului de servicii cu valoare adaugata si imbunatatirea experientei de cumparare a clientilor, atat in online, cat si in offline, in masura in care un numar insemnat de clienti finalizeaza procesul de achizitie in showroom-ul nostru”, spune Dragos Diaconu, CEO WatchShop.ro.

Dragos Diaconu il inlocuieste in functie pe Catalin Florea, care a ocupat aceasta pozitie timp de sase ani si care se va axa acum pe administrarea companiei la nivel strategic, cu accent pe zona de investitii si noi oportunitati de business.

„Am toata increderea ca Dragos ca ne va duce la nivelul urmator de dezvoltare. El ne va asigura structura si organizarea de care avem nevoie pentru a continua dezvoltarea companiei si imbunatatirea serviciilor pe care le oferim clientiilor nostri”, spune Catalin Florea, cofondator WatchShop.ro

WatchShop.ro a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de aproximativ 1,5 milioane de euro si estimeaza pentru 2017 o crestere de circa 15%.

„Estimarea de crestere pentru anul in curs se bazeaza pe contextul de reluare a consumului, pe investitiile pe care le facem in echipa de achizitii si pe dezvoltarea segmentului de servicii pentru imbunatatirea experientei clientilor. De la inceputul anului, am extins echipa de achizitii, urmand sa crestem importul direct de ceasuri”, mai spune Dragos Diaconu.

„Investitii vom face si in training-uri pentru fiecare membru al echipei noastre. Astfel, colegii mei vor deveni brand ambasadori si vor fi in masura sa faca recomandari in orice moment despre industria de ceasuri, despre modele, tendinte, aspecte tehnice si chiar si despre aspecte care tin de zona de fashion”.