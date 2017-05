Robert Berza, proaspat numit in functia de general manager la FashionDays.ro, unul dintre cele mai cunoscute magazine de fashion din tara, subliniaza importanta economica si strategica a unui brand propriu. In cazul FashionDays, Zee Lane acopera anumite "gauri" care s-ar putea produce uneori in gama de produse si, in paralel, marjele de profit sunt duble fata de normal.

"Mai mult, putem aduce brandurile proprii cu o rapiditate cu care partenerii nu ar putea sa concureze, deci putem sa ne miscam rapid atunci cand este nevoie sa suplimentam stocul, sa zicem, pentru blugi prespalati - ca tot se poarta acum", spune, razand, Robert.



Daca in piata de fashion marjele de profit se invart, in general, la 25%, brandurile proprii pot duce aceasta marja la 50%. "In general, tu controland din ce in ce mai multe etape, de la productie pana la vanzare, creste si marginea", explica Robert Berza.



Important in momentul in care decizi sa intri pe private labels este sa alegi si momentul oportun. "Multi isi propun sa intre inca de la inceput pe private labels, in special datorita motivelor subliniate anterior. Insa multi intarzie, un an, doi...". Productia in cazul Zee Lane se realizeaza atat in Europa (in special Italia), dar si in China, Banglades si asa mai departe. "Europa iti da o flexibilitate mai mare legata de viteza si de calitate".

Returul in fashion online a scazut treptat de-a lungul ultimilor ani, ajungand in prezent la circa 20%. FashionDays a lansat, recent, sistemul Fit Finder care "invata" continuu de la clienti ce marime poarta si, in timp, algoritmul va furniza masuri cat mai exacte clientilor.



"Romanii aloca cam aceeasi pondere din venituri pe haine, adica intre 5-7%, ca cei din Europa centrala sau de Vest. Diferenta este, insa, in veniturile castigate in tara. In timp, pe masura ce veniturile vor creste, va evolua si cosul mediu si anual", mai spune Robert Berza.



Afla din interviul video la cat se ridica intreaga piata de fashion, ce potential mai are Romania, dar si care sunt provocarile intrarii si mai ales construirii unui brand, in fashion.