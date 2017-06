A fost un om sarac, provenit dintr-o familie saraca, insa, prin perseverenta si munca, a ajuns unul dintre cei mai bogati oameni din lume. Nu ai cum sa nu il privesti cu respect pe Jack Ma, fondatorul Alibaba, si sa asculti ce are de spus. Recent, intr-un key note speech la Gateway ’17, dar si intr-un interviu acordat gazdei show-ului, Jack a impartasit cateva dintre secretele succesului sau – atat in business, cat si in viata personala.

1. Conduci o companie? Angajeaza femei

Angajarea a cat mai multor femei este una dintre “retetele secrete” ale Alibaba, spune Ma. Femeile, considera el, tin mai mult la oameni decat o fac barbatii. “Femeile vor fi foarte puternice in secolul 21. Secolele trecute, oamenii se masurau in muschi, secolul acesta se vor masura in intelect”.

2. Urmareste acest plan al carierei

Jack Ma are cariera planificata, si o poti urma si tu.

Ai putea beneficia de un mentor, atunci cand incepi. Alatura-te unei companii bune cand ai 20 de ani si invata de la el. Apoi desprinde-te si fa ceva pe cont propriu, cand atingi 30 de ani.

Cand atingi 40 de ani, fa ceva ce stii ca te pricepi foarte bine. Cand ai 50, petrece timp cu tineri, ofera-le sanse sa se evidentieze cand inca esti in putere maxima. Pe masura ce te apropii de pensionare, “cel mai bine petrece timpul cu nepotii tai, pe plaja”.

3. A fi refuzat nu este intotdeauna rau

Fiind mai scund si mai putin frumos decat verisorul sau l-a costat pe Ma un job ca ospatar in urma cu cateva decade. Hotelul care l-a refuzat era unul de patru stele, din orasul sau natal, Hangzhou.

“Varul meu si cu mine am asteptat doua ore si jumatate, intr-o vara foarte fierbinte, pentru a aplica pe acea pozitie, la hotel”, spune Jack Ma.

“Dupa interviu, varul meu a fost acceptat, eu am fost refuzat – motivul fiind ca el este mai inalt si mai aratos”. In prezent, varul sau inca lucreaza la acel hotel…”iar eu mi-am schimbat complet viata”.

4. Angajeaza oameni ma inteligenti decat tine

Ma a fost profesor inainte de a intra in business, si nu a uitat niciodata un lucru de atunci – ca un profesor ar trebui sa doreasca, intotdeauna, ca elevii sai sa il depaseasca. Este, de fapt, ceea ce ar trebui sa isi doreasca si orice parinte.

Acest lucru este valabil de asemenea. “Atunci cand angajez oameni, intotdeauna vreau sa angajez oameni care sunt mai inteligenti decat mine. De aceea, ofer colegilor mei un sfat – atunci cand angajezi oameni, uita-te la tinerii aceia si gandeste-te daca, intr-o zi, ar putea sa iti fie sef. Daca raspunsul este afirmativ, angajeaza-l!”.

5. Fa orice este necesar pentru a incepe, si lucrurile mari vor veni

Ma a facut lumina in inceputurile platformei de eCommerce, spunand ca atunci cand a lansat-o, in 2003, el si echipa sa au mers fiecare la casele lor, cautand patru lucruri pe care sa le listeze spre vanzare.

“Nu am gasit cele patru lucruri de caciula de vanzare, intrucat eram prea saraci. Asa ca am pus doar 21 de produse pe Website, am asteptat trei zile, nimeni nu a cumparat”, povesteste el.

Saptamana urmatoare, au inceput sa cumpere si sa vanda produse ei insisi. Si saptamana viitoare, cand oamenii chiar au inceput sa listeze produse, acestia gaseau aproape imediat si cumparatori. Cine erau acestia? Ma si echipa sa!

“Pentru aproape 30 de zile, tot ceea ce listau oamenii, noi cumparam. Asa ca aveam o groaza de prostii in casa de care oamenii incercau sa scape. Doream sa ne asiguram ca se va duce vestea ca acea platforma CHIAR ajuta”, isi aminteste Jack Ma.

6. Nu considera ca ai reusit

Un sfat simplu – ramai paranoic. “Atunci cand Netscape era pe val, nu consideram ca va disparea vreodata. Yahoo a fost bun, de asemenea. Asa ca nu considera ca vei ramane astfel, pentru totodeauna. Fii paranoic”.

7. Indura vremuri grele, pentru a culege rezultatele

Ma isi incheie interviul printr-un sfat adresat antreprenorilor aflati la inceput de drum in business. “Ca antreprenori, astazi este greu sa reusesti. Maine va fi, insa, si mai dificil. Insa ziua de dupa maine va fi foarte frumoasa. Trebuie sa muncesti din greu, trebuie sa inveti, trebuie sa te bazezi pe echipa ta”.

