Adaptarea sistemelor IT si rezolvarea dificultatilor de flux de numerar devin prioritare pentru companiile din Romania in conditiile in care plata defalcata a TVA intra in vigoare, in mod optional de la 1 octombrie si obligatoriu de la 1 ianuarie 2018, iar firmele trebuie sa fie pregatite pentru posibile blocaje la nivelul Fiscului, a anuntat joi compania de consultanta PwC Romania.

”Prioritara pentru companii va fi din acest moment adaptarea sistemelor IT si rezolvarea dificultatilor de flux de numerar determinate de noul mecanism pentru TVA. In plus, companiile ar trebui sa se pregateasca, in masura in care acest lucru este posibil, si pentru posibile blocaje la nivelul Trezoreriei si al ANAF”, se arata in comunicatul companiei, citat de News.ro. Potrivit unui studiu efectuat de PwC la solicitarea Comisiei Europene, referitor la fezabilitatea...