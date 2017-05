Wall-Street.ro te incurajeaza sa redirectionezi 2% din impozitul pe venit pana pe 25 mai 2017 prin noua campanie "Cu doar 2% faci 100% bine".

Daca ai salariu sau PFA, poti redirectiona 2% din impozitul pe venit pentru a sustine o cauza sociala, un gest care este gratuit pentru ca nu implica bani in plus din propriul buzunar. Bani redirectionati sunt aferenti veniturile realizate in anul fiscal 2016. Tot ce trebuie sa faci este sa decizi ce cauza doresti sa sustii si sa alegi astfel asociatia sau ONG-ul care se ocupa de acea cauza. Descarci Formularul 230 sau Formular 200, il completezi si il depui la ANAF sau online. Afla de aici cum poti sa redirectionezi 2%.

Si copacii vor ca tu sa respiri: de ce sa redirectionezi 2% pentru paduri

Ne laudam cu cea mai mare arie de paduri virgine din Europa, insa an de an hectare intregi de copaci sunt taiati ilegal si abuziv. De aceea, prin redirectionarea a 2% puteti contribui la oprirea acestor abuzuri si impadurirea zonelor distruse.

Iata cat de grava este situatia taierilor de paduri in Romania, potrivit asociatiei Agent Green:

cel putin 8,8 milioane de metri cubi se exploateaza ilegal in fiecare an

suprafata impadurita a tarii a scazut sub 27%, procentul optim de impadurire recomandat de cercetarori fiind de 35-40%

radarul padurilor este inca ineficient si nu exista un sistem de trasabilitate care sa poata urmari legalitatea lemnului din padure pana in produsul finit. Un camion cu lemne poate face chiar si 5 curse zilnic cu un singur cod unic pana la cel mai apropiat depozit

la depozit, lemnul ilegal se amesteca cu putinul lemn legal. APV-ul (actul de punere in valoare) este valabil doar din padure pana la depozit, dar nu si mai departe

s-a redus semnificativ potentialul padurilor pentru combaterea hazardelor climatice, hidrologice si geomorfologice. S-a redus in ritm accelerat suprafata padurilor parcurse cu lucrari de ingrijire, dar a crescut suprafata padurilor cu taieri si regenerate incomplet sau cu specii inadecvate tipurilor naturale de padure

este in crestere presiunea economica chiar si asupra unor paduri constituite in arii protejate parcuri nationale si paduri virgine. S-a pierdut aproape complet informatia si mandria in forurile decizionale ca Romania este inca posesoarea celui mai valoros patrimoniu natural forestier din zona temperata a Europei, inclusiv paduri virgine si cvasivirgine

volumul de lemn recoltat anual din padurile tarii este de 18 - 20 mil. metri cubi, la care se adauga 8,8 milioane de metri cubi recoltati ilegal

Agent Green a fost infiintata in martie 2009 insa am optat pentru cei 2% abia in anul 2015, timp in care a strans urmatoarele sume prin redirectionarea a 2%:

2014: 1.872,49 lei

2015: 14.159,86 lei

2016: 12.598,56 lei

"Credem ca in Romania, in general, suntem la inceput de drum in privinta sustinerii unei cauze prin donatii, sponsorizari sau 2%. Unii o fac deja, alti insa au inca retineri sau limitari. Cred ca lucrurile se vor schimba semnificativ cand oamenii vor intelege ca doneaza pentru o cauza nobila si nu pentru o organizatie. Iar in cele din urma cauza respectiva este una si a lor dar penteu care nu pot contribui altfel pentru ca este prea riscant, nu stiu cum sau pur si simplu nu au timp", spune Gabriel Paun, presedintele Agent Green.

El sustine ca rezultatele de strangere de fonduri sunt "foarte, foarte slabe deocamdata", desi donatiile sunt totusi cele mai bune surse de fonduri pentru orice cauza. "Putin de la multi este mai important decat mult de la putini. Doar astfel putem sa ne asiguram independenta si sa putem activitatea in mod constant si nu doar atunci cand exista proiecte finantate de la diferite fundatii", completeaza Gabriel Paun.

Tine minte, formularul trebuie trimis pana pe 25 mai 2017. De asemenea, fii constient ca prin redirectionarea a 2% controlezi unde merg banii tai, unde ajung concret si ce se intampla cu ei.

"Cu doar 2% faci 100% bine" este o campanie wall-street.ro de informare, educare si constientizare, prin care sustinem faptele bune. In perioada urmatoare vom publica articole si analize despre domeniile si cauzele spre care poti redirectiona 2% din impozitul pe venit.