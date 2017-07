Ei nu o vor recunoaste, insa ratele dobanzilor istoric scazute si un flux constant de programe de stimulare economica le dezvaluie intentiile reale. Ei doresc sa-si reduca datoria reala si, in acest proces, bunastarea dumneavoastra, prin impozitarea subtila a inflatiei. Pentru a se proteja, investitorii si persoanele fizice au nevoie ca o parte cat mai mare din activele si economiile lor sa fie denominate in monedele care ar putea sa-si pastreze valoarea reala sau sa se aprecieze pe termen lung si sa isi construiasca portofoliul in jurul acestora. Cele 4 lectii anterioare din cadrul proiectului RON007 - In Culisele Pietei Valutare Internationale oferite de Admiral Markets, au explicat principalele teme fundamentale ale cursului de schimb.Una dintre cele mai longevive lectii pe care ne-a dat-o "Marea Recesiune" care a inceput in vara anului 2007 este ca, in vremuri disperate, guvernele vor lua masuri disperate care prin definitie sunt unice si astfel imprevizibile. Dupa ce criza creditelor subprime din Statele Unite s-a transformat intr-o criza bancara globala, cu prabusirea Lehman Brothers, iar pietele globale au parut a fi la marginea prapastiei la inceputul anului 2009, interventia guvernamentala intensiva a produs un raliu de active riscante, care a durat pana la sfarsitul anului 2009 , cand a inceput criza datoriilor suverane si criza bancara din UE.Grafic SP500 Lunar, 2007-2010Sursa: Admiral Markets WebTraderIn toamna anului 2010, cand a parut ca piata activelor de risc ar putea avea din nou probleme, Rezerva Federala (Fed) a venit in ajutor printr-un nou plan de stimulare, numit QE 2. Pietele de active de risc au perceput acest set de masuri ca fiind unul care furnizeaza cel putin un impuls temporar pentru activele de risc. In iulie 2011, cand criza datoriilor suverane si criza bancara a UE s-a inrautatit, o serie de gafe de politica monetara au provocat un spike pe piata obligatiunilor din Italia. Pentru restul anului 2011 si in 2012, pietele au inceput sa se miste in mare parte ca urmare a speculatiilor despre ceea ce ar face oficialii UE si ai SUA pentru a impiedica criza UE sa devina globala.Grafic SP500 Lunar, 2009-2017Sursa: Admiral Markets WebTraderIntr-adevar, incepand cu jumatatea anului 2012, politicile bancilor centrale ale celor mai mari economii, FED, BCE, PBOC, BOJ si asa mai departe, au devenit, in mod evident, mai influente decat oricand in ultima jumatate de secol.Desi toate pietele financiare pot fi influentate de evenimente geopolitice majore precum vesti cu privire la instabilitatea politica in tari-cheie sau actiuni militare, putine sunt la fel de sensibile ca piata forex datorita naturii sale internationale. Desigur, anumite valute si perechile aferente vor fi deosebit de sensibile la evolutiile locale conexe. Asa cum preturile actiunilor reflecta sentimentul pietei fata de companii, la fel se intampla si cu valutele ( cititi mai multe despre sentimentul pietei aici ).Astfel, acestea sunt receptive la schimbarile geopolitice, in masura in care acestea afecteaza asteptarile privind ratele dobanzilor, cresterea, comertul si fluxurile de capital etc pentru economiile subiacente. Intrucat traderiii profesionisti care gestioneaza cantitati mari de bani pe piata forex se concentreaza mai intai pe managementul riscului (luati aminte, asa trebuie sa actionati si dumneavoastra), prima regula de tranzactionare bazata pe nelinistea geopolitica este ca pietele tind sa vanda mai intai si sa puna intrebari mai tarziu. Cu alte cuvinte, pietele sunt predispuse la volatilitate in momente de tulburari serioase. Amintiti-va, ori de cate ori profesionistii se tem de orice amenintare la adresa capitalului lor, ei efectueaza rapid retrageri in numerar, in special in valute sigure, pana cand riscul politic se diminueaza.Efectele unei crizei guvernamentale pot fi observate in graficul de mai jos. Cursul EurRon a atins maximul ultimilor 5 ani in piata valutara internationala (Forex) pe fondul tensiunilor legate de retragerea sprijinului politic pentru guvernul Grindeanu.Grafic EurRon Saptamanal, 2015-2017Sursa: Admiral Markets WebTraderIn concluzie, o regula generala, valabila pentru toate tipurile de piete financiare, inclusiv in valuta, este aceea ca politica, de obicei, atrage economia. Cu alte cuvinte, datele geopolitice foarte bune sau rele tind sa depaseasca datele economice.Urmatoarea lectie se va concentra pe modul in care cumparatorii si vanzatorii pe termen scurt (speculatorii) abordeaza pietele.