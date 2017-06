Daca pana acum productia integrala a articolelor de imbracaminte si incaltaminte sub brandul marca privata Tex apartinand Carrefour era realizata in afara Romaniei, in prezent retailerul francez ia in considerare “serios” inceperea colaborarii cu fabricile romanesti de textile si cu designerii romani, a precizat Roxana Cernica, director de moda Carrefour Romania.