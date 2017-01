Dupa ce a lucrat aproximativ doua decenii in marketing si comunicare, atat in sistemul multinationalelor, cat si cel antreprenorial, bifand companii precum L’Oreal, TNT sau RTC, Mirela Nemtanu s-a hotarat sa renunte la corporatii si sa conduca fundatia Hospice Casa Sperantei, unul dintre cele mai vechi ONG-uri din Romania, axat pe ingrijirea paliativa. Ce a determinat-o? “Firul rosu care mi-a trasat toate activitatile profesionale: implicarea si sustinerea cauzelor sociale”.

Absolventa a Facultatii de Marketing, a unui master in acelasi domeniu si a unui MBA, Mirela Nemtanu se declara pasionata de acest domeniu in care a profesat timp de douazeci de ani. “Mi se pare o stiinta vie, dinamica si in continua schimbare. Inseamna sa fii capabil sa-ti vinzi produsul sau serviciul si practic, toti facem marketing in activitatea noastra zilnica”, spune aceasta.

In prezent, Mirela Nemtanu isi pregateste doctoratul in cadrul aceleiasi facultati, in domeniul CSR-ul si marketing-ului. “Cred ca ne suntem datori noua sa invatam cu toata puterea, incontinuu, cred ca educatia este singura capabila sa ne dezvolte si sa ne deschida mintea permanent”, spune aceasta.

De la marketing si comunicare, la vanzari si CSR

Actuala directoare a ONG-ului Hospice a avut primul job inca din perioada facultatii, in cadrul companiei Gallup, firma de cercetare de marketing, colaboare care s-a extins pe o perioada de patru ani si care a ajutat-o pe Mirela pentru ca putea sa aplice in paralel ceea ce studia la facultate.

Dupa Gallup, lucreaza la TNT, companie de curierat rapid, unde incepe sa se ocupe de un domeniu nou: vanzari: “Initial, m-am speriat, ma gandeam ca nu o sa fiu niciodata capabila sa vand ceva si am descoperit ca daca te duci cu ideea sa vinzi si doar sa faci o afacere, nu vei reusi niciodata. Am mers pe ideea ca vom face parteneriate si vom face relationari reciproc avantajoase atat pentru client, cat si pentru companie”, spune aceasta.

Desi i-a placut perioada in care a lucrat in vanzari si spune ca ar recomanda tuturor sa lucreze in acest domeniu pentru ca ajuta la dezvoltarea profesionala - “esti totul timpul intr-o criza de management, prins intre cerintele companiei si ale clientului si trebuie sa oferi tot timpul o solutie convenabile pentru ambele parti” - Mirela se intoarce la vechea pasiune, marketingul, in cadrul aceleasi companii, unde petrece in total noua ani.

Ulterior, lucreaza pentru compania romaneasca RTC timp de doi ani si jumatate, unde ocupa functia de director de marketing si comunicare si in acelasi timp este director general al fundatiei RTC. “Eu si la TNT ma ocupam de tot ceea ce inseamna CSR. Am realizat astfel ca CSR a fost firul rosu care a fost prezent in toate activitatile mele, a fost acea parte care imi placea cel mai mult si mi-a dat cea mai mare satisfactie. In paralel, din 2003 devenisem voluntar si am vazut ca e nevoie sa te implici, sa dai ceva inapoi societatii”, spune Nemtanu.

La finalul lui 2010, I se propune functia de director de comunicare in cadrul gigantului de cosmetice L’Oreal, unde petrece mai bine de sase ani, ocupandu-se atat de comunicarea externa, interna, cat si de activitatile de CSR, management de criza si relatii publice si, nu in ultimul rand, de reglementarea si aplicarea cadrului legal pentru a putea comercializa cosmeticele pe piata.

In toamna anului trecut, se alatura echipei Hospice Casa Sperantei din pozitia de director executiv. ONG-ul este unul dintre cele mai vechi astfel de institutii din tara, cu o istorie de peste 24 de ani, care se axeaza pe conceptul de ingrijire paliativa.

Eu am iubit L'Oreal-ul, il iubesc in continuare, am iubit job-ul si echipa mea, dar cu toate astea aici am gasit mai multa insemnatate in munca mea.

Motivatia sa a fost acel firu rosu pe care Mirela il mentioneaza des: “Am avut norocul din perspectiva joburilor pe care le-am avut ca am putut sa dezvolt strategii de CSR, sa ma implic in dezvoltarea fundatiilor si am realizat ca e zona care imi place cel mai mult, sa ma implic in cazuri sociale”, spune aceasta.

Colaborarea cu Hospice data din urma cu trei ani, prin prisma L’Oreal. Astfel, daca la inceputul carierei sale la L’Oreal, angajatii nu faceau voluntariat, in momentul in care s-a decis sa paraseasca compania, 84% din angajati erau voluntari pentru o cauza sociala. “Hospice m-a atras pentru ca a fost cea mai grea cauza cu care am avut de-a face in cei douazeci de ani de cand lucrez. Multa lume ma intreaba cum de am trecut dintr-o zona atat de atractiva la o fundatie, cu cauze dificile. Mie nu mi se pare o schimbare asa de drastica, mi se pare o continuare a ceea ce am iubit toata viata sa fac si acum am ocazia sa o fac la modul concret”, explica Nemtanu.

Primesc asedeori intrebarea: cum te descurci, nu ti-e greu? Nu prea le raspund, de multe ori, dar in mintea mea tot timpul ma gandesc: cum sa-mi fie mie greu? Pacientilor le e greu, eu nici nu am voie sa ma gandesc ca mi-e greu. Pacientii si familiile lor sunt in niste situatii greu de imaginat.

De ce in Romania nu se practica voluntariatul

“Noi ca societate avem o problema de perceptie in privinta voluntariatului”, spune Mirela Nemtanu. Aceasta explica retinerea romanilor de a sustine cauzele sociale prin prisma agendei incarcate, a presiunii zilnice, dar si a unei retineri de a relationa cu pacientii. “Inteleg perfect retinerea, inclusiv mie mi-a fost greu la inceput cand am preluat functia, desi faceam voluntariat de mult ani. Nu oricine poate interactiona cu pacienti bolnavi sau in stadii terminale. In schimb, sunt mai multe maniere prin care se poate face voluntariatul fara a fi nevoit sa interactionezi cu pacientii. Poate fi chiar o experienta placuta si relaxanta. Il recomand tuturor, e un soi de reality check de care avem nevoie din cand in cand”, spune Mirela.

In ceea ce priveste agenda sa, directoarea Hospice spune ca I-ar mai trebui cel putin cinci ore zilnic pentru a-si pune la puncte toate sarcinile. In schimb, cand nu lucreaza si nu face voluntariat, Mirela Nemtanu prefera sa-si petreaca fiecare clipa libera alaturi de sotul si cei doi copii ai sai. Este pasionata de calatorii si drumetii, de filme istorice si puzzle-uri.