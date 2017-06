Noul serviciu face parte din ofensiva lansata de fintech-uri in sistemul financiar, ofensiva sustinuta de utilizarea instrumentelor digitale prin intermediul carora aceste startup-uri ofera servicii mai usor de utilizat si la costuri mai mici, de cele mai multe ori axate pe sfera de mobile, conform Reuters.

Fintech-ul, cu sediul in Boston, are o aplicatie care utilizeaza o retea de plati de tip peer-to-peer ce foloseste tehnologia blockchain. Cu investitori precum Grupul Goldman Sachs, Circle este unul dintre fintech-urile, bazate pe tehnologia blockchain, care a atras cele mai mari finantari.

Serviciul de transfer de bani al celor de la Circle, construit pe o platforma blockchain numita Ethereum, permite clientilor sa transfere bani prin intermediul smartphone-urilor, utilizand valute precum dolarul american, lira sterlina sau euro. Startup-ul nu emite costuri in urma transferurilor si nici marje de curs valutar.

Am intrat pe site-ul startup-ului si am fost informati ca serviciile acestora nu au ajuns si in Romania. Va puteti introduce adresa de e-mail in casuta pentru a fi informati cand serviciul va fi disponibil si in tara noastra.

sursa foto: www.circle.com

Transferurile internationale de bani, conform fondatorului Circle, Jeremy Allaire, trebuie sa fie la fel de simplu realizate precum trimiterea unui mail, el este de parere ca nu se mai pot face bani din aceasta industrie, afirmand ca taxarea acestora este un lucru ce tine de domeniul trecutului. Startup-ul a procesat tranzactii de peste 1 miliard de dolari in 2016, iar baza de clienti a crescut de mai mult de 10 ori pe parcursul anului trecut.



Compania realizeaza profit datorita sectorului care se ocupa cu tranzactionarea bitcoin-ului si a altor criptomonede. Luna trecuta, startup-ul a tranzactionat active digitale in valoare de 800 de milioane de dolari, conform unor declaratii ale reprezentantuliilor companiei.

Sursa foto: By Who is Danny / Shutterstock.com