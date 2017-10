Banca Transilvania a anuntat ca a atins 3 milioane de carduri emise, ajungand astfel cel mai mare emitent de carduri din Romania, cu o cota de piata de 18,5%. Banca nu a precizat cate dintre acestea sunt carduri active, dar subliniaza ca este, de asemenea, lider in ceea ce priveste volumele tranzactionate cu cardul (20% din piata).

Potrivit comunicatului transmis, prin cardurile Bancii Transilvania sunt efectuate 5 tranzactii pe secunda, in timp ce numarul tranzactiilor contactless a crescut de peste 5 ori in ultimul an.

"La BT, povestea cardurilor a inceput in anul 2000, cand am lansat primul card, cu ajutorul unei echipe formate din 7 persoane. Au urmat lansari de carduri BT Visa si Mastercard - cu beneficii diferite pentru clienti diferiti - si multe proiecte si rezultate frumoase. Continam povestea de succes, asa incat pregatim noutati BT Pay, si anume alternative de plata care vor aduce clientilor experiente noi, mai multa mobilitate si confort", declara Gabriela Nistor, Director General Adjunct Retail Banking in cadrul Banca Transilvania.

Banca Transilvania a reusit in ultimii 4 ani sa ajunga lider de piata pe carduri, dupa ce a emis inca un milion de carduri dupa 2013. Totodata, banca mentioneaza ca volumele tranzactionate cu cardurile BT au crescut cu 23% in perioada iunie 2016 - iunie 2017.

In prezent, 20% dintre tranzactiile cu cardul sunt contactless, dupa o crestere de peste 450% fata de iunie 2016. Pe langa clasicele carduri, BT a lansat in 2016 o bratara contactless, iar in 2017 primul ceas contactless emis de o banca locala.

Banca Transilvania are 40.000 de POS-uri, 1.200 de bancomate si aproape 160 de bancomate multifunctionale BT Express Plus.