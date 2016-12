Este unul dintre cei mai tineri investitori imobiliari din Romania si unul dintre cei mai programatori oameni de afaceri din tara noastra. Pe Andrei Pogonaru, fiul omului de afaceri Florin Pogonaru, nu il cunosc de foarte mult timp, el ajungand in atentia publicului larg in special datorita proiectului comercial Veranda Mall pe care l-a dezvoltat in ultimii ani in zona Obor din Capitala.

M-am intalnit cu Andrei Pogonaru chiar la Veranda Mall, locul din care am si pornit spre zona de nord a Capitalei in Mercedes-Benz Clasa V, insa desi ne cunoastem de o scurta perioada de timp a parut ca ne stim de-o viata.

Este tanar (31 de ani), motiv pentru care am simtit ca rezonam in multe aspecte si tocmai de aceea am profitat de ocazie sa il intreb despre pasiunea sa pentru masini, pentru mine fiind o pasiune recent descoperita. Andrei Pogonaru a luat permisul destul de tarziu, asta pentru ca pana la 23 de ani a urmat studiile Universitatii din Cambridge (Marea Britanie), insa cel mai interesant lucru este ca desi ar fi putut opta pentru cea mai puternica masina de pe sosele prima sa masina a fost un model hibrid (benzina + electric) japonez de care nu s-a despartit in ultimii ani si pe care spune ca nu ar schimba-o pentru nimic in lume. Poate doar pe un vehicul electric.

“Prima mea masina personala a fost un model hibrid, pe care il conduc si in prezent si pe care o detin de la varsta de 25 de ani. Am optat pentru un model hibrid pentru ca tehnologic era ceva nou in acel moment, iar acceleratia avea un cuplu electric, ceea ce m-a atras foarte mult – era foarte silentioasa pornirea, iar confortul era unul la un nivel ridicat. Initial am prospectat acea masina pe care mi-am dorit sa o fac cadou tatalui meu, insa dupa ce am analizat-o mai bine si am cantarit optiunile de pe piata, m-a convins si mai mult si am decis sa o pastrez pentru mine. (…) Masina am fost mai mereu o necesitate, mai mult decat o pasiune, insa probabil ca acest lucru se datoreaza si traficului din Bucuresti, care face ca actul de a conduce sa nu fie la inaltime pentru multi soferi. Pe mine nu ma pasioneaza atat actul de a conduce, cat placerea de a descoperi masina din punct de vedere tehnologic”, spune Andrei Pogonaru.

Andrei Pogonaru, un sustinator al transportului alternativ: Astept sa vad primul proiect de birouri fara parcare. Atunci va fi revolutionar!

Proprietarul Veranda Mall spune ca se intampla in dese randuri sa lase masina acasa si sa opteze pentru transportul in comun, in special cu metroul, pentru ca este mult mai eficient sa ajunga de la biroul sau din zona Victoriei la centrul comercial din zona Obor.

“Merg si cu bicicleta, dar folosesc foarte des si metroul. De cel putin 3-5 ori merg saptamanal cu metroul. Locuiesc aproape de serviciu in zona Victoriei, iar de la birou pana la centrul comercial Veranda apelez la metrou. (…) M-am gandit de multe ori inclusiv la o bicicleta electrica, cel mai probabil se va materializa in curand, dar acest fenomen de transport alternativ ar trebui sa fie o solutie pentru o Capitala aerisita. (…) Cambridge, orasul unde am studiat, este un teritoriu al biciclistilor, in schimba Londra ma face sa ma simt bine ca acum traiesc in Bucuresti. Viteza medie in centrul Londrei de la 7 AM la 7 PM este de 14 km/h. La noi nu stai atat de mult blocat in trafic”, mai spune proprietarul centrului comercial Veranda Mall.

Pentru o “aerisire” a Capitalei, tanarul antreprenor se asteapta ca legislatia constructiilor din Romania sa se schimbe si isi doreste sa vada si in Romania proiecte de birouri dezvoltate cu un numar limitat de locuri de parcare sau care sa nu ofere deloc astfel de facilitati.

“In city-ul londonez s-a deschis un mare proiect de birouri cu 5.600 de angajati in care nu a fost dezvoltat niciun loc de parcare, a fost un proiect gandit ca sa degajeze orasul si sa incurajeze transportul alternativ. Ma astept sa vad astfel de proiecte inclusiv in Romania si sper sa vad asa ceva in Bucuresti, in zona de Nord sau in alte puncte cheie. Sunt bune practici de urbanism care trebuie implementate. (…) Din pacate, cu cat ai mai multe drumuri intr-o tara sau intr-un oras puternic urbanizat, iluzia ca ajungi cu masina dintr-un loc in altul mai usor este falsa”, spune Andrei Pogonaru.

Ne apropiem de zona Dorobanti, aflati in modelul Mercedes-Benz Clasa V, si asistam la o scena destul de neplacuta intalnita in repetate randuri in Bucuresti, cand doi soferi, aflati in masinile personale, se certau pentru un loc de parcare pe aglomeratul bulevard din zona exclusivista a Capitalei. Nu ezit, si il intreb pe Andrei: “- Cum rezisti sa vezi aproape zilnic astfel de situatii si… ce solutie ai vedea pentru evitarea acestor momente neplacute?”.

Raspunsul nu intarzie sa apara: “Realitatea este ca un cost important in toata infrastructura locala este generat de cautarea unui loc de parcare. In momentul de fata legea din Romania nu permite dezvoltarea unor proiecte fara locuri de parcare. In Marea Britanie, insa, exista un plafon maxim de locuri de parcare ce trebuie alocat, iar legea este gandita si incurajeaza astfel de dezvoltari. Intreaga zona Canary Wharf are un deficit de locuri de parcare. Aceeasi situatie se regaseste si in Madrid, dar si in alte mari aglomeratii urbane europene, insa dezvoltarile de proiecte cu numar limitat de locuri de parcare incurajeaza o dezvoltare sanatoasa de proiecte imobiliare. (…) Cel mai important aspect aici, care ne diferentiaza de alte tari latine, este ca din pacate clima nu ne ajuta, de aici si motivul pentru care romanii prefera masinile in continuare in locul solutiilor alternative de transport. Acesta este si motivul pentru care in Romania nu a deprins obiceiul de a folosi scuterele, extrem de populare in Italia sau in Spania, sau al bicicletelor ori a altor mijloace de transport”, apreciaza tanarul Andrei Pogonaru.

Schimbarile din Bucuresti: Reabilitarea garilor vechi si aerisirea cartierelor

Continuam drumul inspre zona de Nord a Capitalei si il intreb pe tanarul antreprenor din domeniul imobiliar despre masurile pe care le-ar lua pentru revitalizarea Bucurestiului si raman surprins sa aflu de strategia sa ce vizeaza cele mai importante gari din Capitala.

“M-as uita foarte atent la infrastructura cailor ferate. Toate trenurile, indiferent daca merg spre mare, munte sau spre vestul tarii – toate pornesc din acelasi punct. Este gresit, iar pentru acest lucru ar trebui directionate investitiile si spre alte gari din Capitala – ma gandesc aici la Gara de Est, care ar putea prelua fluxul de calatori spre estul tarii. As reabilita mai multe gari vechi si as facilita o decongestionare a Garii de Nord, deja mult prea sufocata de fluxul mare de calatori si trenuri care ajung aici”, a punctat dezvoltatorul Veranda Mall.

In ceea ce priveste traficul rutier din Capitala, Andrei Pogonaru sustine ca si-ar dori sa existe mai mult interes pentru pietoni. “Trebuie sa fii atent la pietoni si spatiile dedicate acestora, mai mult ca la orice. Trebuie dezvoltata Calea Victoriei, zona Centrului Vechi, aceste zone sunt vibrante, sunt zone consistente, dar si cartierele mari au nevoie de retail, de scoli. Ar trebui insistat pe aerisirea acestor cartiere si facilitat transportul intr-un mod cat mai facil”, a completat Pogonaru.

Andrei Pogonaru pariaza 50 mil. euro intr-o scoala privata ca in Vest

Dupa ce a vazut ca marea majoritate a comunitatii online critica dezvoltarile comerciale care au ajuns sa ia locul fabricilor, incurajat intr-un anumit fel si de educatia primita in Marea Britanie, Andrei Pogonaru s-a gandit serios la dezvoltarea unei scoli dupa modelul vestic.

“Vreau sa dezvolt o scoala, dupa modelul intalnit in Marea Britanie. Avem multa experienta in zona serviciilor educationale, prin dezvoltarea unor proiecte cum este cazul ECDL, Euroaptitudini. (…) M-am gandit pentru un proiect in zona de nord, spre Bucurestii Noi. Ideea este ca aceasta scoala sa nu fie la o distanta mai mare de 30 de minute de casa elevului. Noi vom dezvolta structura, dar purtam discutii avansate si pentru a aduce si operatorul in Romania”, a declarat Andrei Pogonaru.

Proprietarul centrului comercial Veranda Mall Obor spune ca investitia necesara pentru dezvoltarea scolii s-ar ridica la aproximativ 50 de milioane de euro, iar lucrarile ar trebui sa demareze in cursul anului 2017.

“Este o investitie pe termen lung. Este un plan in care iti stii veniturile pentru urmatorii 12 ani si ai o serie de implicatii cu un puternic impact social. Va fi un proiect in care 60% ar urma sa fie cadre didactice locale, iar diferenta, acoperita de profesori straini. Profesorii de afara sunt costisitori, insa cred ca profesorii romani pot preda la un nivel inalt, dar sunt prost platiti. Ei vor invata sa aplice aceste noi moduri de predare si in Romania”, este sigur fiul omului de afaceri Florin Pogonaru.

Proiectul ar urma sa beneficieze de un bufet generos, de un camin, dar si afterschool. (…) In anul 2017 vom incepe lucrarile, iar termenul de finalizare ar urma sa fie pana in 2020”, a conchis Andrei Pogonaru.

Am incheiat drumul din locul in care am pornit, la Veranda Mall, cand l-am intrebat pe Andrei despre planurile de dezvoltare ale proiectului comercial.

Cel mai important proiect dezvoltat de Andrei Pogonaru pana in prezent in Romania este Veranda Mall Obor, cel mai asteptat proiect comercial de pe finalul anului, care si-a deschis portile pentru publicul larg la sfarsitul lunii octombrie.

Centrul comercial Veranda Mall are o suprafata de 30.000 mp si include aproximativ 100 de centre comerciale. Principalele ancore ale centrului comercial sunt hipermarketul Carrefour (7.500 mp) si retailerul de moda H&M (2.200 mp), dispus pe doua etaje.

Pe langa planurile dezvoltarii unei scoli si extinderii proiectului Veranda Mall, Andrei Pogonaru se gandeste inclusiv la dezvoltarea unui al doilea proiect comercial, similar cu cel din cartierul Obor, intr-o alta zona cheie a Capitalei, dar inca analizeaza optiunile si cauta teren pentru acest proiect ambitios.