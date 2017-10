Circula deja vestea pe retelele de socializare ca se apropie un nou hackaton adresat developerilor de JavaScript pasionati de blockchain. Prin ce se diferentiaza JSHacks in multimea de astfel de competitii care au inceput sa ia amploare in ultima vreme si la noi sta in comunitatea in cadrul careia s-a nascut aceasta idee, BucharestJS .

1 aprilie 2015. Atunci a inceput povestea comunitatii de JavaScript din Bucuresti.

Naratorul principal: Ciprian Borodescu, fondator al Appticles.com - o platforma de creat aplicatii mobile pentru industria de publishing. Avand posibilitatea sa calatoreasca in centre antreprenoriale precum Londra, Dublin sau Berlin, Ciprian a participat la diverse meetup-uri cu scopul de a acumula un network de parteneri cat mai variat.

Dupa cateva astfel de intalniri in orase diferite, el si-a dat seama de existenta unor serii de meetup-uri tehnice de tipul: LondonJS, DublinJS, AmsterdamJS si altele asemenea. Fiindca asa ceva nu exista in Bucuresti si avand un background tehnic si pasiune pentru programare, cumulate cu dorinta de a cunoaste oameni inteligenti, Ciprian s-a hotarat sa porneasca acest proiect numit BucharestJS - comunitatea de programatori pasionati de JavaScript din Bucuresti.

In doar 6 luni de la primul meetup, comunitatea a crescut la aproape 1.000 de membri (prezenti atat in social media - Facebook, cat si la intalnirile efective - meetup-uri), un rezultat sarbatorit prin oferirea de tricouri personalizate cu logo-ul BucharestJS tuturor membrilor comunitatii.

Poate cel mai important lucru pe care l-am realizat in cadrul comunitatii este crearea acestui sentiment de apartenenta, faptul ca nu mai esti acel developer stingher, izolat intr-un colt, pe care nimeni nu-l baga in seama decat in momentul in care chiar are nevoie de el. Fiecare meetup al nostru este aproape ca o mini-conferinta, pentru ca avem in jur de 100 de oameni care vin in fiecare luna sa invete de la speakerii pe care ii propunem, de la colegii lor cu care se intalnesc la meetup si, de ce nu, sa porneasca diverse proiecte impreuna - Ciprian Borodescu, organizator BucharestJS.

Pentru a pune lucrurile in perspectiva, la nivel international sunt peste 4.000 de grupuri de JavaScript care aduna aproximativ 2.000.000 de membri. In Romania exista 30 de astfel de meetup-uri unde JavaScript reprezinta un topic de discutie, cele mai importante fiind in Bucuresti, Cluj, Timisoara, Brasov, Iasi, Targu-Mures si Constanta.

Asa se face ca in 2016, in urma mai multor etape de feedback din partea membrilor comunitatii, mai multe meetup-uri de JavaScript din Bucuresti si Chisinau (AngularJS, BucharestJS, Front-End Bucharest, jsGirls, Meteor Romania, JSMD) s-au unit pentru a dezvolta un nou proiect numit JS Hacks - un hackathon dedicat pasionatilor de JavaScript.

In urma succesului primei editii, care a depasit pana si asteptarile organizatorilor si a tinut ocupat la capacitate maxima spatiul de desfasurare a competitiei pe parcursul unui weekend intreg, in acest an va avea loc o a doua editie a JS Hacks (in perioada 20-22 Octombrie), care va avea ca tematica blockchain.

De-a lungul timpului, la intalnirile BucharestJS au fost prezenti peste 30 de speakeri , iar comunitatea a apreciat originalitatea si spiritul creativ al celor precum Adrian Oprea, Constantin Dumitrescu sau Alexandru Badiu dar si experienta in diverse domenii ale celor ca Felix Crisan, Alexandru Bularca sau Radu Vunvulea.

Adrian Oprea, Software Development Consultant, declara si el:

BucharestJS este locul unde am invatat sa comunic cu oamenii din domeniul meu. De-a lungul timpului, cei din comunitate mi-au demonstrat nu numai ca sunt preocupati de folosirea bunelor practici, cat si faptul ca sunt interesati de tot ce e nou. Ce face Constantin, spre exemplu, cu JSONMVC este dovada clara a imbinarii celor doua mari preocupari ale comunitatii Bucharest JS. Despre mine, va pot spune ca mi-am propus inca din 2015 sa pun stop pierderii de timp pe documentatie. Am inceput prin a crea un blog si mai tarziu prin participarea la diverse meetup-uri si conferinte. La scurt timp am realizat ca nu fac altceva decat sa contribui la incurajarea pierderii de timp. Exista numeroase blog-uri, cursuri, podcast-uri din care poti invata cate in luna si in stele despre cele mai noi unelte, tehnologii si limbaje de programare. Singura problema este ca foarte putine ofera retete pentru cele mai des intalnite situatii. E ca si cum cineva ti-ar da toate piesele unui Lego dar nu si variantele in care poti combina acele piese. De aceea, toamna aceasta am decis sa creez un canal de Youtube unde voi publica saptamanal clipuri video in care voi sintetiza la maxim concepte din programare de care ne lovim in viata de zi cu zi. Scopul este acela de a le oferi oamenilor minimul de cunostinte necesar pentru a implementa o solutie functionala.



Subiectele pe care le voi aborda nu vor fi doar de natura tehnica. Planuiesc sa scot in evidenta cat mai multe aspecte ale vietii de programator, de la limbajul de programare folosit pana la metodologii de dezvoltare software, recrutare si poate chiar marketing.

Cei care ma cunosc stiu bine ca nu pot sa fiu 100% serios cu privire la meseria mea, asa ca asteptati-va ca video-urile sa aiba o puternica influenta est-europeana.

Rolul comunitatii BucharestJS este acela de a pune la dispozitia membrilor cunostinte, resurse open source dar si de a sustine proiecte atunci cand ele apar ca initiative open source care se adreseaza programatorilor.

Este cazul lui Constantin Dumitrescu, care in urma cu un an a inceput dezvoltarea in mediul open source a unui concept inovator de a crea aplicatii web. Proiectul se numeste JSONMVC si este un framework care imbratiseaza ideile de impact ale momentului si incearca sa anticipeze directia in care programarea se indreapta.

Constantin Dumitrescu, Front-End Engineer:

Aceasta tehnologie este o sinteza a celor mai bune idei din programare pe care le-am cules de-a lungul mai multor ani de R&D. Am incercat si cred ca am si reusit sa simplific intreaga suita de tehnologii, necesare realizarii unei aplicatii web, intr-una singura. Imi doresc ca aceasta tehnologie sa devina un liant intre dezvoltatori si companii pentru crea mai eficient aplicatii si cu mult mai putine batai de cap. Codul este gratis, oricine poate sa il acceseze intrand pe github: https://github.com/jsonmvc/jsonmvc Dezvoltarea JSONMVC a inceput simplu, de la o nevoie. Trebuia sa construiasc o aplicatie complexa dar care nu avea specificatii stabile, astea se schimbau rapid. Din pacate, tehnologiile existente nu produc cod suficient de maleabil, te forteaza sa ajungi intr-un colt unde schimbari substantiale sunt aproape imposibile. Totul se misca repede in ziua de astazi. Ca programator nu poti spune nu se poate. Defapt, intotdeauna problema este timpul. Si asta am incercat sa fac, sa gasesc puntea care reduce timpul dintre nevoie si solutie printr-un sistem elegant, facil si care sa fie intuitiv indiferent de nivelul de experienta in programare.

Constantin lucreaza la JSONMVC in timpul liber dar spera sa accelereze dezvoltarea odata ce lanseaza cateva produse bazate pe aceasta tehnologie.

Prin intermediul BucharestJS, Constantin a putut sa isi prezinte ideile catre comunitate primind feedback valoros. Acum colaboreaza cu Ciprian pentru a construi o imagine pentru aceasta tehnologie dar si pentru aduna o comunitate prin intermediul platformei Open Colective.

BucharestJS si-a deschis bratele de-a lungul celor doi ani dinamici si fructuosi de existenta catre developeri cu nivele variate de pregatire sau intelegere, de la rookie la seniori sau evangelists, propunandu-si sa le ofere un mediu in care ideile prind contur, dar si un cadru de validare pentru acestea, un spatiu de networking in care pot intalni oameni care le impartasasesc preocuparile si evenimente in care componenta de fun a fost nelipsita.

Mai multe detalii despre JSHacks, cat si despre modalitatea de inscriere se regasesc aici.