Numarul magazinelor JYSK din Romania a crescut cu 25% din septembrie 2016 pana in septembrie 2017. In aceasta perioada, cifra de afaceri a atins 360 de milioane de lei. Alex Bratu, country manager JYSK Romania si Bulgaria a dezvaluit, intr-o discutie cu wall-street.ro, ce urmeaza pentru retailerul danez.

Modelul de dezvoltare al JYSK este unul diferit de al concurentilor din piata de retail de mobilier. Astfel, daca IKEA sau kika investesc sume de ordinul zecilor de milioane de euro in magazine proprii din Capitala, JYSK prefera o expansiune in parcurile de retail din tara. Din septembrie 2016 si pana in septembrie 2017, adica intr-un an financiar al JYSK, numarul magazinelor JYSK a crescut de la 39 la 49, iar cifra de afaceri a atins nivelul de 360 de milioane de lei (aproape 79 de milioane de euro, la un curs de 4,57 lei pentru un euro), potrivit declaratiilor lui Alex Bratu, country manager JYSK Romania si Bulgaria, care a acordat un interviu wall-street.ro. In anul calendaristic 2016, cifra de afaceri a JYSK Romania a fost de aproape 67 de milioane de euro, in crestere semnificativa fata de cele 36 de milioane de euro din 2015.

”Noi am fi vrut sa deschidem mai multe magazine, dar au fost foarte multe intarzieri din partea dezvoltatorilor, foarte multe primarii care au intarziat cu permisele de construire. Noi inchiriem spatii si deschidem magazine, nu construim, nu cumparam terenuri. E mai rapid asa, nici nu ne pricepem, suntem retaileri. Cresterea se datoreaza magazinelor noi, dar si cresterii magazinelor existente. Evident ca de cand a scazut TVA-ul la alimente, apoi si celalalt TVA si s-au mai taiat tot felul de taxe au ramas mai multi bani in buzunarul oamenilor. Anul acesta financiar vom deschide cel putin 15 magazine noi, avem deja contracte semnate si avem sperante ca ne putem tine de planul asta. Vom deschide, in perioada urmatoare, magazine in orase precum Sebes, Ramnicu Sarat, Fagaras si Dorohoi ”, spune Alex Bratu, care va participa la evenimentul RetailArena 2017 (25-26 octombrie 2017, Hotel Sheraton, Bucuresti), in calitate de speaker.

Cresterea interesului dezvoltatorilor de parcuri de retail pentru orase secundare si tertiare, tendinta semnalata de catre companiile de consultanta imobiliara inca de la inceputul anului si confirmata recent - stocul spatiilor moderne de retail din cele mai mari 23 de orase ale Romaniei, cu o populatie de peste 90.000 de locuitori fiecare, va creste in urmatorii trei ani cu aproximativ 500.000 de metri patrati, potrivit unui studiu al companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox –, joaca de asemenea un rol important pentru extinderea retelei de magazine JYSK.

”Nu exista o dezvoltare de parc de retail intr-un oras precum Sebes sau Ramnicu Sarat acum doi ani, nimeni nu-si punea problema sa investeasca acolo si asta e modalitatea pentru ca noi sa ajungem acolo, pentru ca altfel nu gasesti stocuri de magazine de 1.200 de metri patrati, cat avem noi nevoie, intr-un oras de 20.000-30.000 de locuitori. Asa ceva nu a existat pana acum 6-9 luni. E foarte bine ca dezvoltatorii sunt curajosi, evident ca si clientii din Dorohoi au dreptul sa aiba cateva magazine aproape, nu sa mearga la Suceava ca sa-si faca niste cumparaturi. Este un lucru foarte bun si se simte. In Polonia avem 220 de magazine si multe sunt in orase de 10.000-15.000 de locuitori”, explica Alex Bratu.

Alex Bratu: ”Noi suntem cu niste zeci de ani in urma”

Viitorul in retail, crede Alex Bratu, nu mai este al mall-urilor, pentru ca, trecand peste latura emotionala a cumparaturilor intr-un astfel de centru comercial, ”consumatorii sunt constienti ca platesc foarte mult pentru toate fantanicile si gresia portelanata de pe jos si alte elemente decorative”.

”Statele Unite ale Americii au mari probleme, pe de o parte impactul online-ului este devastator, pe de alta parte lumea nu mai este dispusa nici sa petreaca atata timp, nici sa plateasca un ban in plus pentru toate aceste elemente, poate si de asta magazinele de proximitate castiga teren in fata hypermarketurilor. Nu mai esti dispus sa petreci foarte mult timp in magazin, vrei in and out rapid si sa ai mai mult timp pentru tine. Sunt niste macrotrenduri la nivel mondial, iar noi ne simtim cel mai bine in parcuri de retail”, spune Alex Bratu, precizand ca nu este ingrijorat ca in Romania s-ar putea ajunge prea curand la crize precum cea din SUA, unde marii retaileri inchid zeci de magazine fizice, pentru ca ”noi suntem cu niste zeci de ani in urma”.

In plus, potrivit country managerului JYSK Romania & Bulgaria, noile ansambluri rezidentiale care apar in Bucuresti si nu numai, precum si evolutia tehnologiei joaca un rol important in cresterea business-ului retailerului de mobilier.

”Cei care cumpara locuinte au nevoie de mobilier. Cred ca a crescut foarte mult si mentalitatea si felul in care se raporteaza consumatorul roman la produse. In 2010, cand am venit la JYSK, discutam cu tot felul de oameni, cunoscuti, si ii intrebam, de exemplu, ce saltea au. Pentru foarte multi, o saltea era o saltea si nu e chiar asa: poate avea arcuri, spuma, arcuri grupate. Odata cu dezvoltarea tehnologiei si accesul la informatie egal pentru toata lumea – si cineva din zona rurala poate avea acces la internet si la informatie, nu trebuie sa fie neaparat din Bucuresti – esti mai informat, mai educat, afli, citesti, vezi niste review-uri si automat asteptarile tale legate de cum ai vrea sa traiesti se schimba si vrei o o saltea mai confortabila sau o perna din anumit material si cred ca si lucrul asta ajuta business-ul”, explica Alex Bratu.

Alex Bratu: ”La magazinul online am avut si cresteri de 300%”

Si pentru ca a venit vorba despre tehnologie si internet, este important de mentionat ca magazinul online al JYSK, lansat in noiembrie 2015, genereaza, in prezent, 6-7% din cifra de afaceri a companiei, iar tendinta este ascendenta. Mai mult decat atat, 70% din vanzarile online ale JYSK sunt produse de mobilier, comparativ cu magazinele fizice unde acest procent este de 40%.

”Noi avem deschis magazinul online din noiembrie 2015 si cresterea cifrei de afaceri pe magazinul online ne-a depasit intotdeauna asteptarile. Exista o intrepatrundere, un omnichannel: sunt clienti care vin in magazin, testeaza produsele, le vad si apoi le comanda online, acasa si, invers, sunt clientii care intra online, pun in shopping cart tot felul de produse, ca sa vada cat costa, il abandoneaza si vin in magazin si le cumpara. E foarte diferit fata de un magazin fizic, in care ai niste limitari: catchment area, programul de lucru, cati oameni incap la un moment dat in magazin. La un magazin fizic, in cele mai optimiste scenarii te astepti sa creasca vanzarile cu 20-50%, dar exista o limitare. La magazinul online am avut luni in care cresterea a fost si de 300% fata de aceeasi luna din anul anterior. Cred ca odata ce ne extindem in tara, odata ce castigam magazine, odata ce brandul devine mai cunoscut, pe masura ce oamenii vad mai multe reclame la televizor cu JYSK, numarul clientilor din online va creste”, precizeaza Alex Bratu.

Country managerul JYSK spune ca produsele pe care retailerul danez le comercializeaza sunt ele insele suficient de motivante pentru ca magazinele sa devina un punct de atractie – exista magazine JYSK care nu sunt in parcuri de retail, ci in box-uri de sine statatoare –, dar ca parcurile de retail sunt cea mai buna solutie pentru extinderea retelei.