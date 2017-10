Marketing Day, prima zi a conferintei retailArena, evenimentul wall-street.ro dedicat comertului omnichannel, are loc pe 25 octombrie la hotel Sheraton si aduna specialisti din marketing, retail, FMCG, producatori si proprietari de spatii comerciale pentru a dezbate cele mai actuale teme ale industriei de retail din Romania. Vezi mai jos care este programul, speakerii si subiectele de discutie din prima zi a RetailArena:

Marketing Day va cuprinde doua paneluri Traditional v. modern – which is the winning option? si Modern retail, a space without frontiers si workshop-ul Iconoclasts applied to Marketing.

Primul panel - Traditional vs. modern – which is the winning option? - se concentreaza pe provocarile retailerilor traditionali in competitia cu marile lanturi de magazine. De la povestea de...