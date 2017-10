Cum se imbina canalele traditionale de vanzare cu cele moderne si cu evolutia eCommerce-ului intr-o zona cu vad comercial precum Obor? Andrei Pogonaru, proprietarul mall-ului Veranda, a explicat in cadrul Retail Arena 2017, eveniment organizat de wall-street.ro, despre mixul de canale si cum influenteaza aceasta performanta centrului comercial.

“Oborul e fascinant pentru ca le vezi pe toate coexistand: retailul clasic, traditional, care functioneaza foarte bine, este Piata Obor care e din secolul 17, probabil e cea mai cunoscuta piata din Bucuresti, complementar cu Magazinul Obor, exista mall-ul nostru, Veranda, care incepe sa se lege prin toti chiriasii pe care ii avem, prin multiple canale de vanzare, care la fel incep sa se conecteze la internet, incepem sa avem retaileri strict din online care au prezenta in Veranda sau altii care pur si simplu folosesc magazinele noastre doar pentru livrari la domiciliu, fara sa interactioneze cu mall-ul. Deci avem un degradeu complet: de la hypertraditional, la centre comerciale si la eCommerce”, a declarat Andrei Pogonaru, la Retail Arena.

Referindu-se la mixul de canale fizic-online, acesta a adaugat ca tendintele care vin din Statele Unite ale Americii nu sunt foarte optimiste pentru proprietarii de malluri.

“Avem doua optiuni: sa ne luptam cu tot retailul online sau pur si simplu sa vedem cum functioneaza fiecare chirias de la caz la caz. Pentru ca Veranda este un proiect dezvoltat cu banii de familie pe termen lung, vrem sa fim atenti la fiecare chirias si sa vedem in ce masura ne avantajeaza sau nu prezenta lor in online si in ce masura putem fi alaturi de ei”, a mai spus Pogonaru.

Ancora mall-ului Veranda, Carrefour, vinde online prin intermediul Bringo, care pentru suma de 20 de lei realizeaza cumparaturi si livreaza direct la domiciliu. “Am doua optiuni: sa ma impotrivesc, nu voi permite Bringo pentru ca vreau clientii sa vina in mall sau sa facilitez aceasta tehnologie si sa o incurajez. Si am imbratisat-o, la fel ca alte experiente online pentru ca viitorul este foarte neclar in momentul de fata”, a mai spus Andrei Pogonaru.

